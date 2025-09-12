Prieš pusfinalio rungtynes – nežinomybė dėl vieno Turkijos lyderio traumos

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Turkijos rinktinės puolėjas Cedi Osmanas ketvirtfinalyje patyrė traumą, todėl ketvirtadienio treniruotėje nedalyvavo. Skelbiama, kad sprendimas dėl jo pasirodymo aikštėje bus priimtas tik prieš pat pusfinalį su Graikija.
„Cedi gydymas tęsiasi. Šiandien jis nesitreniravo su komanda, o galutinai apie jo būklę bus pranešta prieš rungtynes“, – Turkijos žiniasklaidai komentavo strategas Erginas Atamanas.
Krepšininkas buvo pastebėtas šlubuojantis, kuomet išlipo iš komandos autobuso.
Anksčiau Atamanas buvo užsiminęs, kad įtariamas stresinis lūžis, tačiau atlikti tyrimai šios diagnozės nepatvirtino.
„Panathinaikos“ ekipos žaidėjas šiame turnyre vidutiniškai renka 14,9 taško, atkovoja 2,4 kamuolio ir atlieka 1,6 rezultatyvaus perdavimo.
Šiame Europos čempionate turko statistika siekė 14,9 taško (51,9% trit.), 2,4 atkovoto kamuolio ir 1,6 rezultatyvaus perdavimo.
Pusfinalio dvikova tarp Turkijos ir Graikijos vyks penktadienį, 21 valandą.
