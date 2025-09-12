Prieš pusfinalio rungtynes – nežinomybė dėl vieno Turkijos lyderio traumos

„Cedi gydymas tęsiasi. Šiandien jis nesitreniravo su komanda, o galutinai apie jo būklę bus pranešta prieš rungtynes“, – Turkijos žiniasklaidai komentavo strategas Erginas Atamanas.
Krepšininkas buvo pastebėtas šlubuojantis, kuomet išlipo iš komandos autobuso.
Anksčiau Atamanas buvo užsiminęs, kad įtariamas stresinis lūžis, tačiau atlikti tyrimai šios diagnozės nepatvirtino.
„Panathinaikos“ ekipos žaidėjas šiame turnyre vidutiniškai renka 14,9 taško, atkovoja 2,4 kamuolio ir atlieka 1,6 rezultatyvaus perdavimo.
Pusfinalio dvikova tarp Turkijos ir Graikijos vyks penktadienį, 21 valandą.
Cedi OsmanasTurkijos vyrų krepšinio rinktinėEuropos krepšinio čempionatas
