Utenos „Juventus“ atsisveikino su dar vienu legionieriumi

23-ejų krepšininkas su „Juventus“ marškinėliais sužaidė ketverias kontrolines rungtynes. Per jas T.Toddas vidutiniškai pelnė po 6,8 taško (42 proc. dvitaškių, 25 proc. baudų), atkovojo po 3 kamuolius ir atliko po 2,8 rezultatyvaus perdavimo.
Kontrolinių rungtynių cikle kartu su T.Toddu „Juventus“ iškovojo pergales prieš Valmieros „Glass Via“ ir Jonavos „BC Jonava“ ekipas, nusileido Vilniaus „Rytui“ ir Londono „Lions“ klubams.
Naująjį sezoną uteniškiai pradės rugsėjo 20 d. Samokove (Bulgarija), kur dalyvaus FIBA Čempionų lygos atrankos turnyre. Ketvirtfinalyje Kęstučio Kemzūros auklėtiniai susitiks su Suomijos klubu „Karhu Basket“.
Prieš keletą dienų Utenos klubas skelbė, jog dėl šeimyninių aplinkybių išvyko ir aukštaūgis Johnas Fulkersonas.