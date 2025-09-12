Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

Utenos „Juventus“ atsisveikino su dar vienu legionieriumi

2025 m. rugsėjo 12 d. 10:22
utenosjuventus.lt
Utenos „Juventus“ klubas pranešė apie dar vieną pokytį komandos sudėtyje – po mėnesį trukusios peržiūros komandą paliko 190 cm ūgio gynėjas iš Kanados Tarynas Toddas.
Daugiau nuotraukų (1)
23-ejų krepšininkas su „Juventus“ marškinėliais sužaidė ketverias kontrolines rungtynes. Per jas T.Toddas vidutiniškai pelnė po 6,8 taško (42 proc. dvitaškių, 25 proc. baudų), atkovojo po 3 kamuolius ir atliko po 2,8 rezultatyvaus perdavimo.
Kontrolinių rungtynių cikle kartu su T.Toddu „Juventus“ iškovojo pergales prieš Valmieros „Glass Via“ ir Jonavos „BC Jonava“ ekipas, nusileido Vilniaus „Rytui“ ir Londono „Lions“ klubams.
Naująjį sezoną uteniškiai pradės rugsėjo 20 d. Samokove (Bulgarija), kur dalyvaus FIBA Čempionų lygos atrankos turnyre. Ketvirtfinalyje Kęstučio Kemzūros auklėtiniai susitiks su Suomijos klubu „Karhu Basket“.
Prieš keletą dienų Utenos klubas skelbė, jog dėl šeimyninių aplinkybių išvyko ir aukštaūgis Johnas Fulkersonas.
Utenos JuventusLietuvos krepšinio lyga (LKL)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.