Utenos „Juventus“ papildė jau klube žaidęs aukštaūgis

Kroatas „Juventus“ marškinėlius vilkėjo 2023/2024 m. sezone. Tuomet Lietuvos krepšinio lygoje aukštaūgis vidutiniškai rinko po 15 taškų, atkovojo po 6,2 kamuolio ir fiksavo 16,9 naudingumo balo vidurkį.
„Utena puikiai pažįsta Ivaną, o Ivanas puikiai pažįsta Uteną. Prieš kiek daugiau nei metus jis demonstravo dominuojantį žaidimą Lietuvos krepšinio lygoje, to paties iš jo tikimės ir artėjančiame sezone“, – apie sugrįžtantį žaidėją kalbėjo „Juventus“ direktorius Rolandas Jarutis.
Po sezono Utenoje I.Vranešas išvyko į Jungtinius Arabų Emiratus, kur atstovavo „Al Sharjah“ klubui, o vėliau sezoną užbaigė gimtinėje – Splito „KK Split“ ekipoje.
Ivanas Vranešas į Lietuvą atvyks ir prie komandos treniruočių prisijungs artimiausiu metu.
Be I.Vranešo, sutartis su „Juventus“ artėjančiam sezonui jau turi Paulius Valinskas, Malikas Johnsonas, Lukas Uleckas, Ernestas Sederevičius, Šarūnas Beniušis, Evaldas Šaulys, Erikas Venskus, Ryanas Schwiegeris, Devonas Danielsas bei Titas Didžgalvis.
Naująjį sezoną „Juventus“ pradės rugsėjo 20 d. Samokove (Bulgarija), kur dalyvaus FIBA Čempionų lygos atrankos turnyre. Ketvirtfinalyje uteniškiai susitiks su Suomijos klubu „Karhu Basket“.