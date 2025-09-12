V. Spanoulio atsakas E. Atamano žodžiams: „Giannis baudžiamas pražangomis puolime dažniau, nei nusipelno“

Sulaukęs klausimo apie E. Atamano pasisakymą, V. Spanoulis atsakė šypsodamasis. Jis priminė, kad dar grupių etape kalbėjo apie nevienodą teisėjų požiūrį į G. Antetokounmpo:
„Tikėjomės tokių Atamano žodžių. Jis yra puikus treneris, daugelį metų bandantis paveikti aplinkinių nuomonę. Bet aš tai pasakiau ne tam, kad kam nors daryčiau įtaką – tiesiog išsakiau realybę. Galime visi kartu atsisėsti, pažiūrėti rungtynes ir pamatyti, kiek pražangų prieš Giannį neužfiksuojama, kiek yra nesportinių, o kiek pražangų puolime jis iš tiesų padaro.“
Pasak graikų stratego, net ir tos pražangos puolime, kurios šiuo metu buvo užfiksuotos, kelia abejonių:
„Giannis sulaukia daug pražangų puolime, tačiau dalis jų būna abejotinos. Rungtynėse su Ispanija buvo epizodas, kai gynėjas stovėjo puslankio viduje, tačiau teisėjai vis tiek fiksavo puolimo pražangą. Tuo metu tai buvo labai svarbus momentas.
Teisėjai dažniau baudžia Giannį pražangomis puolime, užuot fiksavę pražangas varžovams, kurios kyla dėl jo agresyvaus žaidimo. Giannis yra itin agresyvus, nuolat veržiasi link krepšio, o prie jo lenda du ar trys varžovai, tempdami už rankų“, - situaciją dėl nefiksuojamų pražangų prieš Graikijos krepšinio žvaigždę komentavo V. Spanoulis.
Bendraudamas su Turkijos žiniasklaida, V. Spanoulis atidavė pagarbą Turkijos vyriausiajam treneriui, bei dėkojo už jam skirtus gražius žodžius iš E. Atamano pusės.
„Gerbiu trenerį Atamaną, turime labai gerus santykius, esame daug kartų kalbėjęsi. Noriu jam viešai padėkoti už gražius žodžius, kuriuos jis man skyrė.“
Dėl vietos Europos čempionato finale Graikijos ir Turkijos nacionalinės rinktinės susigrums jau šįvakar 21 val.
Graikijos krepšinio rinktinė Turkijos vyrų krepšinio rinktinė Vassilis Spanoulis
