„AS Monaco“ ir „Olympiakos“ draugiškose rungtynėse – pergalingas M. Jameso metimas

Lemiamus taškus pratęsime pelnė Mike‘as Jamesas, likus 7,4 sekundės, amerikietis smeigė tritaškį per Keenano Evanso rankas, o Georgios Bartzoko auklėtiniai neišsigelbėjo.
M. Jamesas per 31 minutę surinko 19 taškų (3/7 dvit., 3/5 trit., 4/4 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, suklydo 4 kartus ir pasiekė 20 naudingumo balų.
Trumpai aikštėje pasirodė ir Donatas Motiejūnas – per 3 minutes jis nepataikė dvitaškio ir tritaškio, atkovojo vieną kamuolį bei sykį prasižengė.
„AS Monaco“: Nikola Mirotičius 20, Mike'as Jamesas 19, Alpha Diallo 10, Yoanas Makoundou 9, Nemanja Nedovičius 7, Jaronas Blossomgame'as 6.
„Olympiakos“: Thomasas Walkupas 16, Donta Hallas 15, Alecas Petersas 13, Shaquille'as McKissicas 9, Keenanas Evansas 8.
MonacoPirėjo OlympiakosMike'as Jamesas
Rodyti daugiau žymių