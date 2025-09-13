Lrytas Premium prenumerata tik
Sportas Krepšinis

„AS Monaco“ ir „Olympiakos“ draugiškose rungtynėse – pergalingas M. Jameso metimas

2025 m. rugsėjo 13 d. 23:13
Lrytas.lt
Kontrolinėse rungtynėse Kipre įvyko praėjusio sezono Eurolygos pusfinalio pakartojimas: po pratęsimo 83:80 (18:12, 24:22, 13:17, 15:19, 13:10) triumfavo Monako „AS Monaco“, įveikę Pirėjo „Olympiakos“.
Lemiamus taškus pratęsime pelnė Mike‘as Jamesas, likus 7,4 sekundės, amerikietis smeigė tritaškį per Keenano Evanso rankas, o Georgios Bartzoko auklėtiniai neišsigelbėjo.
M. Jamesas per 31 minutę surinko 19 taškų (3/7 dvit., 3/5 trit., 4/4 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, suklydo 4 kartus ir pasiekė 20 naudingumo balų.
Trumpai aikštėje pasirodė ir Donatas Motiejūnas – per 3 minutes jis nepataikė dvitaškio ir tritaškio, atkovojo vieną kamuolį bei sykį prasižengė.
 
„AS Monaco“: Nikola Mirotičius 20, Mike'as Jamesas 19, Alpha Diallo 10, Yoanas Makoundou 9, Nemanja Nedovičius 7, Jaronas Blossomgame'as 6.
„Olympiakos“: Thomasas Walkupas 16, Donta Hallas 15, Alecas Petersas 13, Shaquille'as McKissicas 9, Keenanas Evansas 8.
