Pralėkė beveik ketvirtis amžiaus – H.Turkoglu dabar vadovauja visam Turkijos krepšiniui, o jo darbo vaisiai prinoko prie ilgai lauktos sėkmės: turkai vėl žengė į Europos čempionato finalą.
Penktadienį Rygoje vykusiame pusfinalyje Ergino Atamano auklėtiniai nepaliko vietos intrigai – pilnutėlė didžiausia Latvijos sostinės arena išvydo triuškinančią Turkijos pergalę prieš graikus 94:68.
„12 vyrų grįžo“, – į portalo Lrytas užduotą klausimą apie 24-erius metus Turkijai lauktą Europos krepšinio čempionato finalą šypsodamasis atsakė Furkanas Korkmazas.
NBA ne vienerius metus praleidęs puolėjas su nostalgija prisimena 2001 metus ir džiaugėsi, kad šiai Turkijos krepšinio rinktinei jau mažiausiai pavyko pakartoti legendinės komandos sėkmę.
„Mums tai reiškia labai daug. Tai ne tik žodis, ne tik sakinys. Aš žinau, kad mūsų žmonės švenčia namuose, jie yra labai laimingi, mes taip pat labai laimingi“, – tęsė 28-erių krepšininkas.
Pergalingose pusfinalio rungtynėse į Graikijos rinktinės krepšį jis įmetė 7 taškus ir sukaupė 10 naudingumo balų.
Ryškiausia Turkijos rinktinės žvaigždė penktadienio mače buvo net 28 taškus graikams supurtęs Ercanas Osmani.
Vis dėlto turkai pusfinalio dvikovoje nebuvo F.Korkmazo ar E.Osmani komanda. Pergalę E.Atamano auklėtiniai pasiekė žaisdami kaip vienas kumštis, pradedant sėkmingu darbu gynyboje, baigiant uraganiniu puolimu varžovų aikštės pusėje.
„Jaučiuosi puikiai. Labai džiaugiuosi, kad laimėjome, šiandienos rungtynėse mes visi žaidėme tiesiog puikiai.
Kaskart, kai apsivelku nacionalinės komandos marškinėlius, man užverčiamos visos knygos, visi kiti puslapiai. Šiandien buvo viena iš tų dienų, labai norėjau patekti į finalą“, – tęsė F.Korkmazas.
Sekmadienį vyksiančiame Europos krepšinio čempionato finale turkai surems ietis su Vokietijos krepšininkais.
Abi komandos į finalą žengs dar nė karto nepatyrusios pralaimėjimo – abi rinktinės savo kraityje turi po aštuonias pergales.
„Užuot šventę mes ruošimės rungtynėms su Vokietija. Tai – puiki komanda su daug talento, bet mes jau parodėme savo potencialą. Jei sugebėsime taip pat pradėti rungtynes, manau, kad jos bus mūsų.
Nusipelnėme būti finale. Tai turi būti auksas. Apie nieką kitą negalvoju“, – kalbėjo turkas.
Europos krepšinio čempionato finalas tarp Turkijos ir Vokietijos rinktinių vyks sekmadienį, 21 val.
