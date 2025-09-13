„Rytas“ draugiškose rungtynėse nugalėjo naująjį RJ Cole'o klubą

Rezultatyviausi Lietuvos komandos gretose buvo „Ryto“ naujokai, po 19 taškų pelnę Jordanas Walkeris (4/9 trit.) ir Simonas Lukošius (5/8 trit., 7 atk. kam.). Martynas Paliukėnas pridėjo 14 taškų, 7 atkovotus kamuolius ir 4 rezultatyvius perdavimus (21 naud.).
Komandos kapitonu pažymėtas draugiškose rungtynėse Vilniuje praėjusią savaitę dominavęs Jacobas Wiley pelnė 5 taškus, tačiau atkovojo 11 kamuolių ir rungtynes baigė su 14 naudingumo balų.
Italijos komandoje rungtyniavo praėjusius du sezonus Vilniuje praleidęs RJ Cole'as. Jo sąskaitoje – 12 taškų ir 12 naudingumo balų.
Įdomu tai, kad rungtynių protokole yra įsivėlusi klaida – Gantas Križanauskas yra registruotas du kartus dviem skirtingais numeriais: 10-u ir 22-u.
Rytas: J.Walkeris 19 (4/9 trit., 4 kld.), S.Lukošius 19 (5/8 trit., 7 atk. kam., 20 naud.), A.Gudaitis 15 (7 išpr. praž., 22 naud.), Martynas Paliukėnas 14 (7 atk. kam.), G.Masiulis 10, K.Bruhnke 6, J.Wiley 5 (11 atk. kam.), G.Križanauskas 5.
Umana Reyer: A.Tessitori 17 (7 atk. kam., 24 naud.), RJ Cole 12 (5/9 dvit.), K.Bowman 12, D.Valentine 10.