„Rytas“ „Twinsbet“ arenoje turėtų žaisti dažniau, bet vadovai keltis pas kaimynus delsia

„Ryto“ aistruoliai savo namus vadina „Active Vilnius“ areną, tačiau čia vilniečiai susiduria su rimta bėda – čia telpa mažiau nei 3 tūkst. žiūrovų, tuo tarpu už sienos esanti „Twinsbet“ arena talpina beveik 10 tūkst. aistruolių.
Tačiau rugsėjo 6 dieną „Rytas“ paskelbė, jog dėl užsitęsusių derybų sezoną pradės savoje, „Active Vilnius“ arenoje.
„Su arenos nuomotoju esame labai arti galutinio susitarimo, tačiau vis dar yra klausimų dėl sirgalių patirties ir klubo interesų užtikrinimo. Siūlėme įvairius sprendimus, kurie būtų buvę naudingi visoms šalims, tačiau su trečiosiomis šalimis, susijusiomis su arena, kol kas nepasiekėme jokio kompromiso, todėl nematome prasmės keltis į areną tokiomis sąlygomis – teigė Vilniaus „Ryto“ direktorius Jaroslav Latušinskij. – Kol neturime aiškaus ir visoms pusėms tinkamo sprendimo, pasirinkome pradėti sezoną „Active Vilnius“ arenoje – čia mūsų bendruomenė jaučiasi kaip namuose, o narysčių turėtojai galės be trikdžių atsinaujinti savo vietas.“
Tad kur yra stringama? Lrytas susisiekus su „Twinsbet“ arenos direktoriumi Adriumi Žiauberiu paaiškėjo, jog sutartis, dėl kurios ir buvo tartasi, jau guli ant „Ryto“ vadovų stalo ir tereikia būtent jų parašo.
„Sutarties projektas jau yra nusiųstas, detalės aptartos ir sutartos su „Rytu“ ir mes paprasčiausiai laukiame jų parašų ant to, ką sutarėme“, – teigė A. Žiauberis.
„Ryto“ direktorius J. Lautšinskij teigė, kad klausimai kyla dėl sirgalių patirties ir klubo interesų užtikrinimo. Pasak „Twinsbet“ arenos vadovo, sostinės klubas derybų metu išreiškė norą turėti didesnį abonementų skaičių.
„Aš galiu tik tai spėti. Fanų bendruomenė auga ir tikriausiai reikia atsižvelgti į jų poreikius – didesnį abonementų narysčių kiekį. Akivaizdu, kad pastaraisiais metais „Ryto“ fanų bendruomenė labai stipriai paaugo, dar labiau sustiprėjo, kuomet buvo tiesioginiai konkurentai Vilniuje. Kalbėdami apie komercines dedamąsias ar sutarties detales jie akcentavo norą turėti daugiau narysčių, kas yra logiška“, – kalbėjo A. Žiaubetis.
Didžiausios arenos sostinėje direktorius pridėjo, jog su tokiais „Ryto“ reikalavimais ne tik, kad sutinka, bet ir siūlo itin geras sąlygas, neatsižvelgdamas į ekonomines tendencijas.
„Mes su tais pokyčiais sutinkame, tikrai norime padėti su savo arena „Rytui“ ugdyti bendruomenę ir toliau, nesustoti toje vietoje, kur jie dabar yra, – kalbėjo „Twinsbet“ arenos direktorius. – Nepaisant to, kad ekonomikoje vyksta tokie dėsniai, kurie turėtų įtakos kainos augimui, mes nedidiname kainos ir norime, kad jie parduotų didesnį abonementų kiekį pas mus arenoje ir jų niekaip papildomai neapmokestinome.“
Praėjusiame sezone „Rytas“ didžiojoje arenoje žaidė tik FIBA Čempionų lygoje bei prieš Kauno „Žalgirį“, Panevėžio „Lietkabelį“ ir Vilniaus „Wolves“. Pastarajam klubui sustabdžius veiklą atrodo, jog sumažėja ir rungtynių skaičius „Twinsbet“ arenoje.
Nieko panašaus. A. Žiauberis atskleidė, jog šiemet su vicečempionais deramasi dėl didesnio rungtynių kiekio „Twinsbet“ arenoje.
„Twinsbet“ arenos direktorius taip pat prideda, jog „Rytas“ – vienas svarbiausių jų partnerių. Bet primena „Rytui“, jog ir jie yra labai reikalingi ambicingam klubui.
„Aš, kaip arenos vadovas, sutartį su „Rytu“ vertinu kaip labai svarbią. Arena „Rytui“ svarbi lygiai tiek pat, kiek „Rytas“ arenai. Turime tai suprasti ir tikiuosi klubas supranta, kiek arena svarbi jų fanų augimui. Neabejoju, kad eidami su tokia pozicija greitu laiku pasirašysime sutartį ir galėsime pradėti apie tai tiesiogiai komunikuoti krepšinio bendruomenei“, – teigė A. Žiauberis.
Tai jau ne pirmas kartas, kuomet derybos tarp arenos valdytojų ir „Ryto“ stringa, tačiau pasak A. Žiauberio, tai yra normalu, atsižvelgiant, jog čia tariamasi ne dėl vieno renginio.
„Normalu, kuomet platesnės apimties sutartis, liečianti ne vieną ir ne du renginius. Nedaug yra organizatorių, kurie per sezoną daro po daugiau nei 10 renginių. Yra daugiau komercinių dedamųjų ir tos derybos užtrunka ilgiau nei su bet kuriuo kitu organizatoriumi.
Ypatingai šiais metais, šią vasarą sutartis niekaip nesiskiria nuo praėjusių metų sutarties, išskyrus su tam tikrais pagerinimais pačiam klubui. Tekstas ir projektas net nepasikeitė. Pasikeitė tik tam tikros dedamosios, o tam tikros pozicijos net pagerėjo klubo atžvilgiu“, – tikino „Twinsbet“ arenos direktorius.
Lrytas nepavyko susisiekti su „Ryto“ direktoriumi J. Latušinskij.
