Kartu su Lietuvos krepšinio rinktine vienoje grupėje rungtyniavę vokiečiai iki Senojo žemyno pirmenybių finalo nužygiavo aštuoniais pergalingais žingsneliais.
Vokiečiai užtikrintai laimėjo visus grupių etapo mačus, o veiksmui persikėlus į Rygą savo sėkmingą žygį pratęsė įveikdami portugalus, slovėnus bei suomius.
„Mūsų žaidimo stilius yra unikalus. Kaip greitai mes žaidžiame, kaip ginamės, bėgame, metame daug tritaškių, laužome lentas. Mūsų komandą sunku analizuoti. Jei tokiu lygiu žaisime visas 40 minučių – tikrai galime laimėti rytoj“, – prieš finalo akistatą kalbėjo Vokietijos rinktinės kapitonas Dennisas Schroederis.
31-erių gynėjas sureagavo į kiek anksčiau pasakytus Turkijos rinktinės trenerio Ergino Atamano žodžius.
Krepšinio specialistas šeštadienį teigė, kad jei jo treniruojama komanda žaidžia finale, jis juos tik laimi. To paties E.Atamanas tikisi ir sekmadienį.
„Stengiamės skirti dėmesį tik sau. Pažįstu jo strategiją, tai jam padeda. Mes stengiamės galvoti apie save, kovoti, išlikti kartu ir iškovoti titulą“, – tęsė pasaulio krepšinio čempionas iš Vokietijos.
Vokietija Europos krepšinio čempionato finale žais pirmąjį kartą po 20 metų pertraukos. Dirko Nowitzki vedami vokiečiai paskutinį kartą 2005-aisiais finale pralaimėjo graikams.
Paskutinį kartą Europos krepšinio čempionate Vokietijos rinktinė triumfavo 1993 metais. Tuomet komandą treniravo Svetislavas Pešičius.
Ką šiai šaliai reiktų po ilgo laiko iškovotas Senojo žemyno pirmenybių titulas?
„Tai būtų ypatinga akimirka Vokietijos krepšiniui. Tai mums reikštų labai daug“, – kalbėjo D.Schroederis.
Europos krepšinio čempionato finalas tarp Turkijos ir Vokietijos krepšinio rinktinių vyks sekmadienį, 21 val.