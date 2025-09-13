Užtikrintas Ergino Atamano auklėtinių žygis prasidėjo dar grupių etape – turkai laimėjo visas penkerias rungtynes ir triumfavo A grupėje.
Sėkmė Turkijos rinktinės neapleido persikėlus ir į atkrintamųjų varžybų etapą – jame buvo nugalėtos Švedijos (85:79) ir Lenkijos (91:77).
Itin saldžią pergalę turkai nuskynė ir pusfinalyje, kuriame rungtynės vyko į „vieną krepšį“ – visiškai sustabdžiusi ryškiausią Graikijos rinktinės žvaigždę Giannį Antetokounmpo Turkijos rinktinė sutriuškino varžovus 94:68.
Sekmadienį Latvijos sostinėje vyksiančiame finale Turkijos lauks itin rimtas iššūkis – taip pat dar nė vieno pralaimėjimo nepatyrusi ir įspūdingą puolimą šiame čempionate demonstruojanti 2019-ųjų pasaulio čempionė Vokietija.
„Kol kas žaidėme tikrai puikų čempionatą, kiekvienose rungtynėse išlaikėme tempą agresiją. Kiekvienos rungtynės mums buvo lyg finalas, rytoj tai bus dar vienas finalass, kurį turėsime laimėti, mes pasiruošę iškovoti titulą.
Jaučiame didžiulę pagarbą Vokietijai, jie paskutiniai pasaulio čempionai, turi daug patyrusių ir susižaidusių krepšininkų, bet mes paruošėme planą ir tikiu, kad mano žaidėjai bus pasiruošę laimėti šias rungtynes iš iškovoti titulą“, – prieš artėjantį finalą kalbėjo Turkijos rinktinės treneris E.Atamanas.
Savo, kaip trenerio, kraityje jis turi gausybę klubiniame krepšinyje iškovotų titulų. Per pastaruosius penkerius metus turkas net tris kartus tapo Eurolygos čempionu.
„Galbų ego, galbūt realybė, bet esu geriausias treneris Europoje per pastaruosius 10 metų. Man nerūpi, kurią komandą treniruoju, aš laimėjau Europos taures ir man visiškai nėra jokio skirtumo, kokius žaidėjus treniruoju.
Vienintelis skirtumas, kad klubiniame krepšinyje turiu kalbėti angliškai, o čia mėgaujuosi savo gimta kalba, galbūt lengviau, nes mano anglų kalba nėra itin gera, žaidėjai turbūt geriau supranta mane, kai kalbu turkiškai (juokiasi)“, – tęsė 59-erių specialistas.
Jis dar prieš čempionatą kalbėjo, kad Turkija yra viena iš šių Europos pirmenybių favoričių. Jis šiuos žodžius priminė ir finalo išvakarėse.
„Nežinau, apie ką galvoja priešininkai, bet kai aš pasakau, kad esame favoritai, nesakau tai „iš oro“. Sakau dėl to, kad mes turime gerą komandą, visi žaidėjai turėjo gerus klubinius sezonus ir man kaip treneriui nėra sunku juos suburti.
Mūsų kapitonas Cedi Osmanas padarė puikų darbą rūbinėje, niekas nesiskundžia dėl to, kiek minučių gauna aikštėje, visi yra labai vieningi“, – kalbėjo E.Atamanas.
Kartu su juo Turkijos krepšinio rinktinėje pluša ir 15-metis stratego sūnus Sarpas. Turkijos rinktinės treneris juokavo, kad jis yra vienas iš jo asistentų.
„Jis užima asistento pareigas, atlieka varžovų analizę, individualiai padeda žaidėjams treniruočių metu. Prieš kiekvienas rungtynes jis man pasako daug naudingų dalykų, jis taip pat turi daug patirties – laimėjo tris Eurolygos titulus.
Manau, kad pagal trofėjus jis yra vienas iš labiausiai patyrusių žmonių šiame čempionate“, – šypsojosi turkas.
Europos krepšinio čempionato finalas tarp Turkijos ir Vokietijos krepšinio rinktinių vyks sekmadienį, 21 val.
Erginas AtamanasTurkijos vyrų krepšinio rinktinėVokietijos vyrų krepšinio rinktinė
