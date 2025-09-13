Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

Europos čempionate žaidusių gynėjų sulaukęs „Neptūnas“ pateko į V. Garasto taurės finalą

2025 m. rugsėjo 13 d. 20:27
Lrytas.lt
Klaipėdos „Neptūnas“ sėkmingai pradėjo Vlado Garasto taurės turnyrą. Pusfinalyje uostamiesčio klubas 104:90 (32:29, 23:20, 26:24, 23:17) palaužė Latvijos „Ventspils“ komandą ir pateko į turnyro finalą.
Daugiau nuotraukų (1)
Prie pergalės Klaipėdos ekipoje svariai prisidėjo prie komandos neseniai prisijungę gynėjai. Arnas Velička aikštėje praleido 18 minučių ir pelnė 8 taškus (1/3 dvit., 2/6 trit.), atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, atkovojo tiek pat ir surinko 8 naudingumo balus.
Rihards Lomažs, rungtyniavęs 15 minučių, pridėjo 9 taškus (3/3 trit.), taip pat atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 13 efektyvumo balų.
Rezultatyviausias Klaipėdos komandoje šiose rungtynėse buvo Harrisonas Cleary, įmetęs 18 taškų. Jamesas Karnikas pridėjo 17, o Donatas Tarolis – 13 taškų.
„Ventspils“ gretose išsiskyrė Amandas Urkis, pelnęs 18 taškų, ir Cameronas Sheltonas su 16.
Sekmadienį finale „Neptūnas“ susitiks su Estijos čempione Talino „Kalev“, kuri kitame pusfinalyje 79:70 įveikė „Šiaulių“ ekipą.
Klaipėdos NeptūnasArnas VeličkaVenstpilis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.