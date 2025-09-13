Finalinių rungtynių išvakarėse „FIBA Europe“ vadovybė surengė specialią spaudos konferenciją, kurioje pasidžiaugė šių metų pirmenybėmis bei atsakė į žiniasklaidai aktualiausius klausimus.
„FIBA Europe“ prezidentas Jorge Garbajosa buvo sulaukęs klausimo apie tai, kodėl Lietuvai nebuvo suteikta galimybė tapti vienai iš 2029-ųjų Europos čempionato rengėjų.
„Būsiu atviras – mes puikiai žinome geopolitinę situaciją mūsų žemyne ir kartais tu nebijai, bet esi susirūpinęs, kai šalys nori organizuoti tokį didelį turnyrą.
Buvome labai maloniai nustebinti, o valdybai buvo sunku priimti sprendimą.
Vienintelė priežastis, kodėl teisės negavo Nyderlandai ir Lietuva yra ta, kad čempionato negalėjo rengti šešios valstybės. Lietuva tikrai to nusipelnė“, – samprotavo 47-erių Ispanijos krepšinio legenda.
Primename, kad 2029-ųjų Europos krepšinio čempionatą rengs Estija, Slovėnija, Graikija bei Ispanijoje.
Būtent Ispanijoje bus surengtos šio turnyro atkrintamosios varžybos.
Paskutinį kartą Europos vyrų krepšinio čempionatas mūsų šalyje buvo surengtas 2011 metais. Tąsyk jame triumfavo ispanai.
Spaudos konferencijoje taip pat nuskambėjo mintis, ar „FIBA Europe“ vadovai žada reaguoti į rinktinių siūlymus praplėsti komandų žaidėjų sudėtis. Vienas iš pagrindinių trenerių, tarp kurių buvo ir Rimas Kurtinaitis, argumentų – dažnos krepšininkų traumos.
„Čia yra du dalykai. Jei kalbėsime apie traumas, tai yra viena, bet jei kalbėsime apie didesnį žaidėjų skaičių sudėtyje – tai yra kas kita. Antruoju klausimu mes nepritariame, nes duomenys aiškiai rodo, kad treneriai įprastai naudoja 9–10 žaidėjų rotacija, likę žaidėjai gauna ribotą žaidimo laiką.
Galėtume pradėti diskusijas apie du krepšininkus, kurie treniruotųsi gimtinėje ir būtų pasiruošę prisijungti prie rinktinės, jei kuris nors žaidėjas patirtų traumas. Turime atvirą organizaciją, esame pasiruošę diskusijai, visas šias temas galime patarti.
Jei tik federacijos pateiks tinkamą pasiūlymą, argumentuotai paaiškins kodėl ir ką reiktų padaryti, šis klausimas tikrai bus aptartas, o Konkurencijos komisija pasiūlys valdybai jį patvirtinti arba ne“, – tęsė J.Garbajosa.
Paprašytas pakomentuoti teisėjų darbą, ispanas gyrė nemažai kritikos sulaukiančius arbitrus.
„Turiu būti sąžiningas dėl teisėjavimo. Labai didžiuojuosi teisėjais. Visi mes darome klaidų – ir treneriai, ir žaidėjai, aš taip pat, bet aš labai didžiuojuosi mūsų teisėjais ir mes turime juos apsaugoti. Jų žaidimo vertinimas ir sprendimų priėmimas yra aukščiausio lygio“, – kalbėjo „FIBA Europe“ galva.
Nuo plataus masto karo pradžios (2022-ųjų vasario) Rusija buvo pašalinta iš visų FIBA organizuojamų renginių. Ar vis dar kariaujančių rusų sugrįžimas į 2029-ųjų Europos pirmenybes yra įmanomas?
„Tai nėra neįmanoma, bet mes turime prisiminti, kodėl mes, kaip FIBA, nusprendėme jiems uždrausti žaisti. Tai buvo Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacija, kurios nuomonės laikosi praktiškai visos sporto organizacijos.
Prieš tris mėnesius nauja Tarptautinio olimpinio komiteto prezidente tapo Kirsty Coventry. Priimdami sprendimus vėl remsimės jos rekomendacijomis“, – samprotavo ispanas.
FIBAEurobasket Tamperė RygaRimas Kurtinaitis
