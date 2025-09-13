Penktadienį Vokietijos krepšinio rinktinė užtikrintai žengė į Senojo žemyno pirmenybių finalą. Pusfinalio akistatoje vokiečiai 98:86 pranoko Suomiją.
Su suomiais Vokietijos krepšininkai ietis šiame čempionate surėmė jau antrą kartą. Prieš kiek daugiau nei savaitę Tamperėje vykusiame grupių mače vokiečiai buvo nušlavę varžovus 91:61. Šį kartą Latvijos sostinėje kova buvo kiek atkaklesnį
„Laukėme reakcijos iš Suomijos po pirmųjų rungtynių, kuriose laimėjome. Šį kartą buvo kieta kova, su daug energijos ir turėjome į tai atsakyti. Turėjome išlaikyti savo žaidimo stilių ir manau, kad tai pavyko padaryti“, – kalbėjo Vokietijos rinktinės gynėjas Maodo Lo.
Kitą sezoną Kauno „Žalgirio“ marškinėlius apsivilksiantis 28-erių vokietis grupių etapo metu teigė sulaukiantis didžiulio palaikymo iš Lietuvos.
Po pergalingo pusfinalio jis pridūrė, kad žinutės jam skrieja ir atkrintamųjų varžybų metu.
„Labai laukiu, kai galėsiu prisijungti prie komandos („Žalgirio“)“, – žvelgdamas į šiltą sirgalių palaikymą kalbėjo vokietis.
Paskutinį kartą Vokietijos krepšinio rinktinė Europos čempionato finale žaidė 2005 metais.
Tąsyk į priekį legendinio Dirko Nowitzkio vedami vokiečiai nusileido Graikijai finale ir turėjo tenkintis sidabru.
Kaip 2005-ųjų sidabrinį finalą prisimena M.Lo?
„Sunku atsakyti. Aš dar buvau vaikas, tad nežinau, ką veikiau. Krepšinis tuo metu Vokietijoje nebuvo toks svarbus kaip dabar. Transliacijos, dėmesys nebuvo toks, koks yra dabar.
Jei atvirai tikrai nežiūrėjau tų rungtynių. Net jeigu būčiau norėjęs, turbūt nebūčiau turėjęs galimybės. Dabar viskas yra daug paprasčiau. Pastaruoju metu turime daug sėkmingų pasirodymų, tad gauname gerokai daugiau dėmesio“, – pridūrė jis.
Pergalingose pusfinalio rungtynėse būsimas žalgirietis neišsiskyrė – į suomių krepšį įmetė vos 2 taškus.
Sekmadienį vyksiančiame finale Vokietijos krepšinio rinktinė susikaus su po 24-erių metų pertraukos į Europos čempionato finalą žengusia Turkija.
„Manau, kad galime daug geriau. Darome per daug klaidų, neprasižengiame ten, kur reikėtų, tad turime, ką pagerinti“, – į pamokas prieš būsimas finalo varžybas žvelgė M.Lo.
Europos krepšinio čempionato finalas tarp Turkijos ir Vokietijos vyks sekmadienį, 21 val.
Plačiau apie Vokietijos pergalę prieš Suomija Senojo žemyno pirmenybių pusfinalyje galite skaityti čia.
Maodo LoKauno ŽalgirisVokietijos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių