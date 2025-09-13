S. Pešičius pasitraukė iš rinktinės trenerio posto ir negailėjo kritikos serbų žiniasklaidai

Nors Serbija buvo laikoma viena iš pagrindinių pretendenčių į aukso medalius šiose pirmenybėse, po netikėtos nesėkmės aštuntfinalyje prieš Suomiją, S. Pešičius pripažino, kad atėjo laikas naujam treneriui.
„Būti Serbijos rinktinės treneriu buvo didžiulė privilegija. Aš visada siekiau, kad profesionalumas ir žinios būtų pagrindiniai mūsų keliai į sėkmę. Dabar, po tiek metų, matau, kad reikia atiduoti vietą naujam treneriui, kuris galės tęsti tai, ką pradėjome“, – interviu dienraščiui „Politika“ sakė S. Pešičius.
Pasak, dabar jau buvusio Serbijos rinktinės trenerio traumos ir nuovargis sutrukdė pasiekti geriausią rezultatą vieniems iš čempionato favoritų.
„Pralaimėjimas Suomijai buvo didelis šokas. Tačiau pralaimėjimai ir pergalės – tai dalis krepšinio. Turėjome problemų su traumomis, o mūsų žaidėjai, nors ir turėjo gerą chemiją, buvo per daug išvarginti“, – teigė S. Pešičius.
Atsisveikindamas su komanda, S. Pešičius pabrėžė, kad žaidėjų ryšiai ir tarpusavio pagarba buvo svarbiausia.
„Aš pasakiau žaidėjams, kad pralaimėjimas yra dalis šio proceso, bet svarbiausia – kaip mes einame į priekį. Tai, kaip mes palaikome vieni kitus, kaip dirbame kartu – tai tikrasis komandos tikslas“, – sakė S. Pešičius.
Patyręs strategas pasitraukdamas pyko ir ant šalies krepšinio žiniasklaidos atstovų.
„Vadinamieji ekspertai be didesnių analizių sako, kad sėkmė – tik auksas. Jie neturi objektyvumo ir analitinio požiūrio į varžovus ir jų kokybę, o buvę aukšto lygio žaidėjai negauna galimybės išsakyti nuomonę. Daugiausiai kalba nesėkmingi žmonės, kurie tik ir kalba apie nesėkmes. Tokie analitikai negeba tinkamai paaiškinti nei sėkmės, nei nesėkmės“, – aiškino S. Pešičius
76-erių specialistas serbus treniravo nuo 2021 metų ir Pasaulio taurėje iškovojo sidabrą, o olimpiadoje – bronzos medalius. Šiame Europos čempionate serbai krito aštuntfinalyje, kai nusileido suomiams.
