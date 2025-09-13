Turkai pilnutėlėje Rygoje arenoje sutriuškino kiek anksčiau Lietuvą nuskriaudusius graikus 94:68.
Ryškiausia pusfinalio žvaigžde tapo Turkijos rinktinės aukštaūgis Ercanas Osmani.
27-erių krepšininkas per 24 aikštėje praleistas minutes įmetė 28 taškus ir surinko net 33 naudingumo balus.
„Esame laimingi, kad keliausime į finalą. Dėkoju treneriams, kurie mus labai gerai paruošė šioms rungtynėms. Esu laimingas, kad sužaidžiau labai gerai. Visi tai padarė. Taip pat labai dėkoju gydytojams, kurie paruošė Cedi Osmaną labai gerai.
Tai buvo labai, labai svarbu. Esu labai laimingas“, – po pergalės kalbėjo vos kiek didesnį nei šešių taškų vidurkį su Stambulo „Anadolu Efes“ klubu Eurolygoje renkantis turkas.
Šešiais taikliais tolimais metimais suspindęs E.Osmani ne ką mažiau jėgų atidavė ir gynyboje. Jis visiškai surakino Graikijos krepšinio pažibą Giannį Antetokounmpo, kuris pusfinalio mače sužaidė blankiausias rungtynes per visas pirmenybes.
„Milwaukee Bucks“ lyderis įmetė vos 12 taškų, kai jo vidurkis turnyre iki šių rungtynių siekė 30 taškų.
Po mačo vyriausiasis Turkijos rinktinės treneris E.Atamanas juokavo, kad po tokių sėkmingų rungtynių E.Osmani turėtų sulaukti NBA klubų dėmesio, ypač dėl sėkmingos gynybos prieš G.Antetokounmpo.
Spaudos konferencijos metu krepšininko paklausus, ar jis laukia skambučio iš kitos Atlanto pusės, aukštaūgis šyptelėjo.
„Nežinau, galbūt“, – atsakė jis, o šie žodžiai sukėlė juoką spaudos konferencijoje dalyvavusiai auditorijai.
Europos krepšinio čempionato finale Turkijos krepšinio rinktinė susikaus su taip pat dar nė vieno pralaimėjimo nepatyrusia Vokietija.
Finalinė komandų akistata vyks sekmadienį, 21 val.
