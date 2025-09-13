Turkijos rinktinės lyderis išskyrė pagrindinę Giannio žaidimo silpnybę

Graikijos rinktinės puolėjo pasirodymas buvo toli nuo jo įprasto skaičių: per 30 minučių jis pelnė 12 taškų, sugriebė 12 kamuolių ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus, tačiau padarė 5 klaidas ir rungtynes baigė su 18 naudingumo balų.
Turkijos rinktinės lyderis Alperenas Šengunas po rungtynių kalbėjo apie komandos gynybą prieš Graikijos žvaigždę.
„Leidome Erčanui (Osmani) gintis prieš Giannį ir ėjome jam į pagalbą, – sakė A. Šengunas. – Erčanas atliko puikų darbą, tačiau Giannis yra vienas geriausių žaidėjų pasaulyje, todėl mes bandėme padėti jam kiek galėjome.“
23-ejų vidurio puolėjas taip pat pabrėžė, kad išryškino ir vieną Giannio silpnybių, pasak turko Graikijos krepšinio žvaigždė nėra geras kamuolių skirstytojas:
„Giannis puikus žaidėjas, bet jis nėra geras perdavimų atlikėjas, tad mes bandėme uždaryti baudos aikštelę ir kiek įmanoma labiau apsunkinti jo gyvenimą aikštėje.“
Po 30 naudingumo balų šiose pirmenybėse renkantis turkas atskleidė, jog vyriausiasis komandos treneris Erginas Atamanas, prieš rungtynes įpūtė komandai papildomos motyvacijos.
„Treneris mums pasakė, kad esame geresnė komanda, jis sakė, jog treneriu dirba jau 30 metų, tad jeigu sako tai, reiškias tai yra tiesa.“
Turkija sekmadienį pirmą kartą nuo 2001 metų žais Europos krepšinio čempionato finale kur jų lauks dabartinių pasaulio čempionų Vokietijos rinktinės iššūkis.