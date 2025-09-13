Vienas rezultatyviausių Europos čempionato žaidėjų – arti susitarimo su Stambulo klubu

Anksčiau buvo skelbiama, kad Lenkijos pasą turinčiu gynėju domėjosi ir Madrido „Real“, tačiau šiam klubui prisivilioti krepšininko nepavyko.
Praėjusį sezoną J. Loydas pradėjo Tel Avivo „Maccabi“ ekipoje, tačiau sužaidęs dvejas rungtynes grįžo į „Monaco“ komandą, su kuria turėjo kontraktą iki 2026-ųjų vasaros. Vis dėlto panašu, kad bendradarbiavimas gali baigtis anksčiau.
193 cm ūgio gynėjas sužaidė įspūdingą Europos čempionatą, kur rezultatyvumu nenusileido ryškiausioms turnyro žvaigždėms. J. Loydas buvo penktas pagal rezultatyvumą – jis rinko po 22,4 taško, pataikydamas 42 proc. tritaškių, taip pat atkovojo po 3,3 kamuolio, atliko po 2 rezultatyvius perdavimus ir fiksavo 18,6 naudingumo balo vidurkį.
Eurolygoje praėjusį sezoną krepšininkas pelnė po 9,4 taško, atkovojo po 2,9 kamuolio, atliko po 1,7 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 9 efektyvumo balus.