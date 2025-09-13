Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

Vokietijos rinktinės lyderis pusfinalyje pagerino iki šiol M. Kalniečiui priklausiusį rekordą

2025 m. rugsėjo 13 d. 08:02
Lrytas.lt
Vokietijos krepšinio rinktinė penktadienio vakarą pateko į Europos čempionato finalą – pirmą kartą nuo 2005-ųjų. Pusfinalyje vokiečiai 98:86 palaužė Suomijos komandą o pergalės pagrindiniu varikliu tapo kapitonas Dennisas Schroederis.
Daugiau nuotraukų (4)
Įžaidėjas tapo pagrindine figūra pusfinalio rungtynėse. Aikštėje praleidęs 31,5 minutės, jis pelnė 26 taškus (2/6 dvitaškių, 4/9 tritaškių, 10/10 baudų), atliko net 12 rezultatyvių perdavimų bei surinko 29 naudingumo balus.
D. Schroederis tapo pirmuoju žaidėju, per Europos čempionato pusfinalio rungtynes atlikusiu 12 rezultatyvių perdavimų. Iki šiol šioje statistikos kategorijoje lyderiavo Mantas Kalnietis ir Sergio Rodriguezas, pasiekę po 9 perdavimus.
M. Kalnietis šį rekordą užfiksavo 2015-aisiais, kai Lietuvos rinktinė 67:64 palaužė Serbiją. S. Rodriguezas tokį pat rezultatą pasiekė dar 2013 m., tačiau tąsyk Ispanijos rinktinė pusfinalyje 72:75 turėjo pripažinti Prancūzijos pranašumą.
rekordasEuropos krepšinio čempionatasEurobasket 2025

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.