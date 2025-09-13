Vokietijos rinktinės lyderis pusfinalyje pagerino iki šiol M. Kalniečiui priklausiusį rekordą

Įžaidėjas tapo pagrindine figūra pusfinalio rungtynėse. Aikštėje praleidęs 31,5 minutės, jis pelnė 26 taškus (2/6 dvitaškių, 4/9 tritaškių, 10/10 baudų), atliko net 12 rezultatyvių perdavimų bei surinko 29 naudingumo balus.
D. Schroederis tapo pirmuoju žaidėju, per Europos čempionato pusfinalio rungtynes atlikusiu 12 rezultatyvių perdavimų. Iki šiol šioje statistikos kategorijoje lyderiavo Mantas Kalnietis ir Sergio Rodriguezas, pasiekę po 9 perdavimus.
M. Kalnietis šį rekordą užfiksavo 2015-aisiais, kai Lietuvos rinktinė 67:64 palaužė Serbiją. S. Rodriguezas tokį pat rezultatą pasiekė dar 2013 m., tačiau tąsyk Ispanijos rinktinė pusfinalyje 72:75 turėjo pripažinti Prancūzijos pranašumą.