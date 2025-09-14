Tiek vienai, tiek ir kitai komandai pergalė Senojo žemyno pirmenybių finale reikštų labai daug.
Vokiečiai paskutinį kartą Europos čempionais tapo 1993 metais, o Turkija apskirtai niekada nėra pasidabinusi turnyro auksu.
„Esame pasiruošę. Daug dirbome dėl šios akimirkos ir mes visi nekantraujame. Žaisime su gera komanda, mes ją labai gerbiame, bet į mačą vykstame nusiteikę parodyti viską, ką galime. Einame laimėti čempionatą“, – prieš finalo akistatą kalbėjo Turkijos rinktinės kapitonas Cedi Osmanas.
Tiek Vokietija, tiek Turkija į finalą žengs nepatyrusios nė vieno pralaimėjimo – abi rinktinės laimėjo visus iki šiol aštuonis žaistus turnyro mačus.
„Labai gerbiame Vokietiją. Jie – pasaulio čempionai, turi daug gerų žaidėjų, bet mes taip pat esame gera komanda ir jau įrodėme, kad galime žaisti prieš stiprias ir net favoritėmis laikomas komandas“, – tęsė Atėnų „Panathinaikos“ atstovaujantis turkas.
Šiame Europos čempionate C.Osmanas vidutiniškai per dvikovą įmeta po 15,1 taško.
Senojo žemyno pirmenybių išvakarėse 30-metis krepšininkas įvardino pagrindines Turkijos stiprybes prieš vokiečius.
„Manau, kad tai būtų mūsų kietumas ir vienybė. Tai bus svarbiausi dalykai ir finale. Manau, kad šiame turnyre jau parodėme, kaip galime aukotis vienas dėl kito, tą patį žadame daryti ir finalo rungtynėse“, – samprotavo turkas.
Europos krepšinio čempionato finalas tarp Turkijos ir Vokietijos rinktinių vyks sekmadienį, 21 val.