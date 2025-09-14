Sekmadienį Rygoje vykusiame mažajame Senojo žemyno pirmenybių finale suomiai nusileido Graikijos rinktinei 89:92.
Praktiškai visų rungtynių metu atsilikę Lassi Tuovi auklėtiniai paskutinėmis ketvirtojo kėlinio minutėmis stojo į lemiamą šturmą, o likus žaisti vos 4 sekundes turėjo nuostabią galimybę išsiveržti į priekį ir nugriebti bronzos medalius.
„Sveikinimai Graikijai su iškovotu medaliu. Labai disciplinuotos rungtynės. Žinojome, kokie jie yra geri, jie pradėjo įspūdingai ir nusipelnė pirmauti, bet labai didžiuojuosi savo komanda.
Tai ne pirmas kartas, kai atrodo, kad viskas baigta, bet vyrukai kaunasi nežiūrėdami į skirtumą ir laiką aikštėje“, – kalbėjo rinktinės treneris L.Tuovi.
Bronziniu galėjęs tapti Mikaelio Jantuneno metimas skriejo pro šalį, o išgyvenę graikai paliko Suomijos rinktinę be apdovanojimų.
Po pralaimėjimo Suomijos rinktinės žaidėjai apsipylė ašaromis, o spaudos konferencijoje pasirodęs suomių rinktinės kapitonas Sasu Salinas gyrė vaikinus už kovą aikštėje.
„Labai didžiuojuosi būdamas šios komandos kapitonu. Skaudu, labai skaudu, bet esu įsitikinęs, kad turėsime geresnių momentų ateityje, Suomijos krepšinio istorija dar ne baigta“, – kalbėjo jis.
34-erių gynėjas akistatoje prieš Graikiją pasižymėjo pelnydamas 5 taškus, atlikdamas 2 rezultatyvius perdavimus ir surinkdamas 4 naudingumo balus.
„Gali matyti, kiek jiems skauda. Ypač vaikinams, kurie buvo aikštėje paskutinėmis sekundėmis. Pralaimėti tokiu būdu labai skauda“, – su ašaromis akyse tęsė S.Salinas.
Europos krepšinio čempionato ketvirtoji vieta – aukščiausias pasiekimas Suomijos krepšinio istorijoje.
Senojo žemyno pirmenybių finale, kuris vyks 21 val., kausis Turkijos ir Vokietijos rinktinės.
