Pilnutėlėje Latvijos sostinės arenoje turkai dominavo nuo pirmųjų mačo minučių ir sutriuškino graikus 68:94.
Skaudų antausį gavę graikai ilgai liūdėti neturi kada – legendinio Vassilio Spanoulio auklėtiniai jau sekmadienį stos į kovą dėl trečiosios vietos su Suomijos rinktine.
„Turėjome labai gerą treniruotę. Džiugu, kad galėjome nustumti mintis nuo praėjusios dienos, o dabar galime pilnai koncentruotis į mums svarbiausią iššūkį“, – mačo išvakarėse portalui Lrytas kalbėjo 43-ejų krepšinio specialistas.
Žvelgdamas į būsimą Suomijos iššūkį jis nenorėjo išskirti tik ryškiausios komandos žvaigždės Lauri Markkaneno.
„Utah Jazz“ komandai atstovaujantis suomis šiose Europos pirmenybėse vidutiniškai per dvikovą įmeta po 24 taškus ir atkovoja po 8 kamuolius.
„Suomija žaidžia labai gerą krepšinį, kiek kitokį krepšinį nei kitos komandos. Jų žaidžiamas krepšinis yra gerokai greitesnis, daug tolimų metimų, daug puolime atkovotų kamuolių. Labai atletiška, talento kupina rinktinė.
Neturime sureikšminti L.Markkaneno, jis puikus žaidėjas, bet turime skirti dėmesį ir visai komandai, kurios žaidėjai tikrai yra geri“, – tęsė V.Spanoulis.
Jis tikisi, kad bronzos medalius Graikijai gali padovanoti keli esminiai faktoriai.
„Tikiuosi, kad turėsime aukštą energijos lygį, nes jei nori laimėti prieš Suomiją, privalai nestokoti energijos, taip pat turėsime ir išlaikyti koncentraciją“, – samprotavo graikas.
Be titulo liksiančiai Graikijai net Europos krepšinio čempionato bronza būtų didžiulis pasiekimas.
Paskutinį kartą apdovanojimą Senojo žemyno pirmenybėse graikai nuskynė 2009 metais. Tąsyk V.Spanoulis buvo vienas iš komandos lyderių, o šią rinktinę treniravo legendinis Lietuvos strategas Jonas Kazlauskas.
„Suprantame, kad nuo paskutinio laimėto apdovanojimo pralėkė labai daug laiko. Dabar turime šansą iškovoti medalį savo šaliai, tai mums yra labai ypatinga proga“, – kalbėjo V.Spanoulis.
Graikijos ir Suomijos komandų akistata dėl Europos čempionato bronzos medalių Rygoje vyks sekmadienį, 17 val.
