Vassiolio Spanoulio auklėtiniai sekmadienį pilnutėlėje Rygos arenoje pranoko varžovus 92:89 (24:15, 24:19, 21:22, 23:33).
„Nuostabios rungtynės, sužaidėme vienas iš geriausių savo rungtynių. Didžiuojuosi komanda ir graikų tauta. Šis medalis priklauso visai Graikijai, žmonėms, kurie atvyko čia ir visiems graikams, kurie yra visame pasaulyje“, – po mačo džiaugėsi V.Spanoulis.
Likus žaisti kelias minutes iki ketvirtojo kėlinio pabaigos graikai dar turėjo dviženklį pranašumą, bet jį išbarstė žaibiškai.
Likus žaisti vos kelias sekundes Suomija turėjo puikią galimybę išsiveržti į priekį, bet netaiklų komandos draugo baudos metimą pataisyti bandęs Mikaelis Jantunenas nepataikė, o kamuolį sugriebęs Giannis Antetokounmpo baudų metimais įtvirtino Graikijos pranašumą.
Graikų superžvaigždė sužaidė dar vieną dominuojantį mačą. „Milwaukee Bucks“ puolėjo sąskaitoje – 30 taškų (8/10 dvit., 12/16 baud.), 17 atkovotų kamuolių, 6 rezultatyvūs perdavimai ir net 43 naudingumo balai.
„Esu laimingas už komandą, už tautą. 16 metų neturėjome sėkmės. Nuo pirmos treniruočių stovyklos dienos buvome labai susikoncentravę, visi tikėjome mūsų tikslu kovoti dėl medalio. To laukėme labai ilgai“, – iškovojęs pirmąjį medalį su Graikijos krepšinio rinktine kalbėjo G.Antetokounmpo.
Bronzinėje spaudos konferencijoje užvirė ir aistros.
Vieno iš žurnalistų paklausus, ką G.Antetokounmpo mano apie po pusfinalio rungtynių Turkijos rinktinės aukštaūgio Alpereno Šenguno pasakytus žodžius, kad Giannis yra geras žaidėjas, bet atlieka per mažai perdavimų, V.Spanoulis rėžė be užuolankų.
„A.Šengunas yra per mažas vaikas, kad kalbėtų apie Giannį. Antra, turime daug krepšinio nesuprantančių žmonių minčių, kad turkai „uždarė“ Giannį. Tai – nesąmonė. Tai buvo ne mūsų diena, Giannis keturis kartus prametė iš po krepšio, mažiausiai šešis kartus komandos draugai prametė laisvus metimus po jo perdavimo.
Nenoriu girdėti tokio mėšlo. Tai – mėšlas. Kai kurie iš jūsų visiškai nesupranta krepšinio. Aš visada sakau tiesą. Gerbiu trenerį Erginą Atamaną, esame draugai, dalinamės mintimis, bet čia kita istorija.
Kai girdžiu tokias istorijas aš išprotėju, nes tai nėra tiesa, tai nėra sąžininga. Mes patys sužaidėme blogas rungtynes, spaudėme ranką Turkijai, nes ji tas rungtynes žaidė geriau. Viskas“, – piktai atsakė Graikijos rinktinės treneris.
Tuo metu G.Antetokounmpo į turko žodžius žvelgė liberaliau.
„Aš vaikinas, kuris nemėgstu kalbėti, leidžiu mano žaidimui kalbėti už mane. Per 13 metų praleistų NBA laimėjau viską. Nesu tas, kuris atsakinėja visiems, kurie pasako kažką apie mane.
Dienos pabaigoje tu vis tiek nieko nebeatsimeni ką apie tave kažkas pasako“, – šyptelėjo Graikijos rinktinės pažiba.
Graikai bronza Senojo žemyno pirmenybėse suspindo po 16 metų pertraukos. Tai – trečiasis bronzos medalis Europos čempionate šalies krepšinio istorijoje.
Senojo žemyno pirmenybių finale, kuris vyks 21 val., kausis Turkijos ir Vokietijos rinktinės.
