Būtent D.Schroederis tapo Vokietijos pergalės finale prieš Turkiją kalviu. Iki tol strigęs, D.Schroederis ketvirtajame kėlinyje pelnė keturis svarbiausius rinktinės taškus ir išvedė savo komandos draugus į pergalę.
12 gynėjo rezultatyvių perdavimų finale – geriausias rezultatas Europos čempionatų finalų istorijoje.
31-erių vokietis tapo trečiuoju savo šalies atstovu, atsiėmusiu tokį apdovanojimą.
Pirmąjį kartą MVP 1993-iaisiais tapo Chrisas Welpas, kai Vokietija pirmąkart šalies istorijoje iškovojo Europos čempionato auksą. Antrąjį kartą net ir finale pralaimėjęs čempionato MVP 2005-aisiais tapo Dirkas Nowitzki.
D.Schroederis čempionato metu rinko po 20,3 taško, 3,4 atkovoto kamuolio, 7,2 rezultatyvaus perdavimo ir po 20 naudingumo balų.
Į simbolinį čempionato penketą be F.Wagnerio išrinkti buvo Giannis Antetokounmpo, Dennisas Schroederis, Alperenas Šengunas ir Luka Dončičius. Slovėnas apdovanojimų ceremonijoje nepasirodė.
