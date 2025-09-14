Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

Dennisas Schroederis paskelbtas Europos čempionato MVP Išrinktas simbolinis čempionato penketas

2025 m. rugsėjo 14 d. 23:10
Lrytas.lt
Visą čempionatą puikiai žaidęs Dennisas Schroederis buvo pripažintas Europos krepšinio čempionato naudingiausiu žaidėju.
Daugiau nuotraukų (1)
Būtent D.Schroederis tapo Vokietijos pergalės finale prieš Turkiją kalviu. Iki tol strigęs, D.Schroederis ketvirtajame kėlinyje pelnė keturis svarbiausius rinktinės taškus ir išvedė savo komandos draugus į pergalę.
12 gynėjo rezultatyvių perdavimų finale – geriausias rezultatas Europos čempionatų finalų istorijoje.
31-erių vokietis tapo trečiuoju savo šalies atstovu, atsiėmusiu tokį apdovanojimą.
Pirmąjį kartą MVP 1993-iaisiais tapo Chrisas Welpas, kai Vokietija pirmąkart šalies istorijoje iškovojo Europos čempionato auksą. Antrąjį kartą net ir finale pralaimėjęs čempionato MVP 2005-aisiais tapo Dirkas Nowitzki.
D.Schroederis čempionato metu rinko po 20,3 taško, 3,4 atkovoto kamuolio, 7,2 rezultatyvaus perdavimo ir po 20 naudingumo balų.
Į simbolinį čempionato penketą be F.Wagnerio išrinkti buvo Giannis Antetokounmpo, Dennisas Schroederis, Alperenas Šengunas ir Luka Dončičius. Slovėnas apdovanojimų ceremonijoje nepasirodė.
Giannis AntetokounmpoDennisas SchroederisVokietijos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.