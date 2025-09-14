Lrytas Premium prenumerata tik
Dirkas Nowitzkis Europos čempionato finale nepasirodys: svarbesnis buvo tenisas

2025 m. rugsėjo 14 d. 09:44
Lrytas.lt
Vokietijai pirmą kartą po 20 metų pertraukos patekus į Europos krepšinio čempionatą, šalies sirgaliai Rygos „Xiaomi“ arenoje tikėjosi išvysti Vokietijos krepšinio simbolį Dirką Nowitzkį. Visgi NBA legenda į Latviją neatvyks.
Tokio sprendimo priežastis – kasmetinis D.Nowitzki vykdomas teniso turnyras Dalaso mieste, kuriame šiemet dalyvavo ir pirmasis šių metų NBA naujokų biržos šaukimas Cooperis Flaggas, praneša BILD žurnalistas Matthias Marburgas.
Teniso raketę į rankas ėmė ir buvę „Dallas Mavericks“ žaidėjai Steve'as Nasha ir Shawnas Marionas.
Turnyras vyko šeštadienio popietę, dėl to D.Nowitzkis nespės atvykti į Rygoje 21:00 val. vyksiantį Europos krepšinio čempionato finalą tarp Vokietijos ir Turkijos.
D.Nowitzki įprastai yra dažnas svečias didžiuosiuose FIBA turnyruose. Jis 2023-iaisiais buvo pasaulio krepšinio čempionato ambasadorius, o dar prieš metus Europos krepšinio čempionate legendinis vokiečių krepšininkas buvo pagerbtas, kai jo 14 numeriu pažymėti marškinėliai buvo iškelti į Kelno arenos palubes.
