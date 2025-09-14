Futbolas lenkiasi prieš krepšinį: dėl Europos čempionato finalo Turkijoje atkelti futbolo mačai

Turkijos futbolo federacija (TFF) šeštadienį paskelbė, kad dviejų susitikimų – „Fenerbahce“ prieš „Trabzonsport“ ir „Gaziantep“ prieš „Kocaelispor“ – laikas buvo pakeistas ir komandos žais valanda anksčiau.
Abu mačai turėjo prasidėti 20:00 val., po pakeitimo jie prasidės 19:00 val.
Tai įvykdyta dėl to, kad Europos krepšinio čempionato finalas, kuriame žais Turkija ir Vokietija, prasideda 21:00 val. vietiniu laiku.
„Šia proga linkime sėkmės mūsų nacionalinei vyrų krepšinio komandai, kuri, širdingai tikime, sėkmingai atstovaus mūsų šaliai Europos krepšinio viršūnėje ir viename svarbiausių mačų Turkijos krepšinio istorijoje, kaip jie tai darė visą turnyrą. Dėkojame už didžiulį pasididžiavimą ir džiaugsmą, kuriuos mums jie atneša“, – TFF skelbia savo pranešime.
Turkijos vyrų krepšinio rinktinėEuropos krepšinio čempionatasTurkijos futbolo lyga
Rodyti daugiau žymių