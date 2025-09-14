Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

Futbolas lenkiasi prieš krepšinį: dėl Europos čempionato finalo Turkijoje atkelti futbolo mačai

2025 m. rugsėjo 14 d. 17:01
Lrytas.lt
Puikaus Turkijos krepšinio rinktinės pasiekimo dėka šalies futbolas nusilenkė prieš krepšinį.
Daugiau nuotraukų (1)
Turkijos futbolo federacija (TFF) šeštadienį paskelbė, kad dviejų susitikimų – „Fenerbahce“ prieš „Trabzonsport“ ir „Gaziantep“ prieš „Kocaelispor“ – laikas buvo pakeistas ir komandos žais valanda anksčiau.
Abu mačai turėjo prasidėti 20:00 val., po pakeitimo jie prasidės 19:00 val.
Tai įvykdyta dėl to, kad Europos krepšinio čempionato finalas, kuriame žais Turkija ir Vokietija, prasideda 21:00 val. vietiniu laiku.
„Šia proga linkime sėkmės mūsų nacionalinei vyrų krepšinio komandai, kuri, širdingai tikime, sėkmingai atstovaus mūsų šaliai Europos krepšinio viršūnėje ir viename svarbiausių mačų Turkijos krepšinio istorijoje, kaip jie tai darė visą turnyrą. Dėkojame už didžiulį pasididžiavimą ir džiaugsmą, kuriuos mums jie atneša“, – TFF skelbia savo pranešime.
Turkijos vyrų krepšinio rinktinėEuropos krepšinio čempionatasTurkijos futbolo lyga
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.