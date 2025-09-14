Ispanijos ministrė apie Eurolygą: Izraelio sportininkams turėtų nutikti tas pats, kas nutiko rusams

Ispanijos švietimo, ugdymo ir sporto ministrė Pilar Alegria davė interviu „El Larguero“, kur aptarė neseniai vienose didžiausių pasaulio dviračių varžybų „Vuelta a Espana“ vykusius protestus dėl Palestinos, dėl kurių buvo sutrumpinti keli lenktynių etapai.
Protestai vyko dėl lenktynėse dalyvaujančios „Israel-Premier Tech“ komandos, kuri vėliau turėjo vilkėti kitą aprangą, kad būtų išvengta protestuotojų išpuolių.
„Sprendimas nepriklauso nuo valdžios, jį priima organizatoriai, – apie Izraelio komandos dalyvavimą kalbėjo ministrė. – Sužinojome, kad Valladolido etapas buvo sutrumpintas. Kaip valdžios atstovai, užtikrinsime atletų saugumą, bet taip pat ir piliečių teisę išreikšti skausmą ir gėdą dėl to, kas vyksta Gazoje.“
Kalbėdama apie tarptautines varžybas ministrė pareiškė, kad norėtų, jog Izraelio sportininkams būtų taikomos tokios pat sankcijos, kokios yra taikomos rusams po to, kai 2022-aisiais Rusija pradėjo masinę invaziją Ukrainoje.
„Nuo 2022-ųjų dalyvauti negali joks rusų klubas ar sportininkas, arba jie tai daro atstovaudami šaliai be vėliavos ar himno. Buvo rengtos olimpinės žaidynes, tačiau organizatoriai dėl rusų priėmė greitą sprendimą. Klausimas – ar tas pats turėtų nutikti su Izraeliu? Mano atsakymas yra aiškus – taip, su Izraelio sportininkais turėtų nutikti tas pats, kas nutiko su rusais“, – teigė P.Alegria.
„Sunku paaiškinti, kad yra taikomi dvigubi standartai. Jeigu vyksta žmonių žudymas, genocidas, norėtųsi, kad federacijos ir komitetai priimtų tą patį sprendimą, koks buvo priimtas su Rusija.“
Kritikos gavo ir Eurolygoje rungtyniausiantis Tel Avivo „Maccabi“ klubas, kuriam praėjusį sezoną atstovavo Rokas Jokubaitis. 2025-2026 metų Eurolygos sezone varžysis ir kitas Izraelio klubas Tel Avivo „Hapoel“, tačiau ministrė jo nepaminėjo.
„Tai nesibaigs su „Vuelta“, tuoj prasidės Eurolyga. Rusų komandos nedalyvaus, o dalyvaus „Maccabi“. Norėčiau, kad toks pat sprendimas būtų priimtas, koks buvo priimtas su rusais. Sportas negali priešinti“, – pareiškė ji.