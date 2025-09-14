Išskirtinis suomių fano sekmadienis: po Vilniaus maratono – tiesiai į krepšinio kovą Rygoje

Kaip praneša „Helsingin Sanomat“, suomis Mikko Mononenas šiandien, rugsėjo 14 d., bėgs sostinėje rengiamame maratone ir po to iškart keliaus stebėti Suomijos rinktinės kovos dėl trečiosios vietos rungtynėse su Graikija.
M.Mononenas Vilniuje bėgo 1538 numeriu pažymėta apranga. Straipsnio išleidimo akimirką jo rezultatas dar nėra žinomas.
„Turi nubėgti taip greitai, kad po to turėtum laiko žaisti“, – suomių portalui sakė jau 16-ą savo maratoną bėgantis vyras.
Keletą dešimtmečių krepšinį žaidžiantis suomis teigia, kad krepšinio fanai visame pasaulyje yra gana draugiški.
M.Mononenas turės paskubėti, mat Vilnių ir Rygos „Xiaomi“ areną, kurioje vyksta lemiamos Europos krepšinio čempionato kovos, skiria beveik trys šimtai kilometrų, o kelionė automobiliu trunka tris su puse valandos.
Rungtynių dėl trečiosios vietos pradžia 17:00 val.
