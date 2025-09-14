Suomija pusfinalyje 86:98 nusileido Vokietijai, o Graikija net 68:94 pralaimėjo Turkijai. Graikų treneris Vassilis Spanoulis pusfinalio rungtynes pavadino blogiausiomis visame čempionate. Tuo tarpu suomių strategas Lassi Tuovi pernelyg nenusiminė.
„Iš šių rungtynių turime daug ko pasimokyti, bet turime pasididžiuoti šia naktimi ir ruoštis sekmadieniui“, – po pralaimėjimo penktadienį kalbėjo jis.
Graikams tai bus net septintasis mačas dėl trečiosios vietos Europos čempionate per šalies krepšinio istoriją. Iki tol buvo pasiektos dvi pergalės (1949 m. ir 2009 m.) ir patirti keturi pralaimėjimai, iš kurių trys – iš eilės (1993 m., 1995 m., 1997 m., 2007 m.).
Rungtynėse lauks dviejų Europos pirmenybių superžvaigždžių – Giannio Antetokounmpo ir Lauri Markkaneno – dvikova. Graikų galiūnas čempionate yra antras pagal pelnomus taškus (26,8 tšk.), ketvirtas pagal atkovojamus kamuolius (9,5 atk. kam.) ir ketvirtas pagal renkamus naudingumo balus (29,7 naud.).
Suomių talentas L.Markkanenas pagal taškus yra ketvirtas (23,6 tšk.), pagal kamuolius – dvyliktas (7,9 atk. kam.), pagal naudingumo balus – šeštas (24,1 naud.).
Rungtynių pradžia – 17:00 val. Susitikimą kviečiame stebėti kartu su Lrytas:
Graikijos krepšinio rinktinėSuomijos vyrų krepšinio rinktinėLauri Markkanenas
