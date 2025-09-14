Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Kova dėl 3 vietos: pusfinalyje sutriuškinti graikai prieš L. Markkaneno Suomiją Vyksta 1 kėlinys

2025 m. rugsėjo 14 d. 16:00
Lrytas.lt
Geriausią rezultatą šalies istorijoje jau pasiekę suomiai sieks sukurti istoriją – jų kelyje dėl trečiosios Europos krepšinio čempionato vietos lauks pusfinalyje turkų sutriuškinti graikai.
Daugiau nuotraukų (1)
Suomija pusfinalyje 86:98 nusileido Vokietijai, o Graikija net 68:94 pralaimėjo Turkijai. Graikų treneris Vassilis Spanoulis pusfinalio rungtynes pavadino blogiausiomis visame čempionate. Tuo tarpu suomių strategas Lassi Tuovi pernelyg nenusiminė.
„Iš šių rungtynių turime daug ko pasimokyti, bet turime pasididžiuoti šia naktimi ir ruoštis sekmadieniui“, – po pralaimėjimo penktadienį kalbėjo jis.
Graikams tai bus net septintasis mačas dėl trečiosios vietos Europos čempionate per šalies krepšinio istoriją. Iki tol buvo pasiektos dvi pergalės (1949 m. ir 2009 m.) ir patirti keturi pralaimėjimai, iš kurių trys – iš eilės (1993 m., 1995 m., 1997 m., 2007 m.).
Rungtynėse lauks dviejų Europos pirmenybių superžvaigždžių – Giannio Antetokounmpo ir Lauri Markkaneno – dvikova. Graikų galiūnas čempionate yra antras pagal pelnomus taškus (26,8 tšk.), ketvirtas pagal atkovojamus kamuolius (9,5 atk. kam.) ir ketvirtas pagal renkamus naudingumo balus (29,7 naud.).
Suomių talentas L.Markkanenas pagal taškus yra ketvirtas (23,6 tšk.), pagal kamuolius – dvyliktas (7,9 atk. kam.), pagal naudingumo balus – šeštas (24,1 naud.).
Rungtynių pradžia – 17:00 val. Susitikimą kviečiame stebėti kartu su Lrytas:
Graikijos krepšinio rinktinėSuomijos vyrų krepšinio rinktinėLauri Markkanenas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.