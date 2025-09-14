LKL naujokai baigia komplektaciją – atvyksta Kipre žaidęs amerikietis

Paskutiniu naujoku klube tapo 31-erių amerikietis Joshas Haginsas, praėjusį sezoną žaidęs Nikosijos „Keravnos“ ekipoje Kipre.
Šalies pirmenybėse jis vidutiniškai pelnydavo po 13,6 taško, atlikdavo 5,4 rezultatyvaus perdavimo ir atkovodavo po 4,2 kamuolio per rungtynes.
FIBA Europe Cup varžybose jis per 5 rungtynes vidutiniškai pelnydavo 20,6 taško, atlikdavo 6,8 rezultatyvaus perdavimo ir atkovodavo 3,6 kamuolio, rinkdamas po 23 naudingumo balus per rungtynes.
Pagal taiklumą šiame europiniame turnyre J.Haginsas būtų patekęs į prestižinį „50-40-90“ klubą, mat dvitaškius realizavo 63,2% taiklumu, tritaškius – 40,7% taiklumu, o baudas metė 91,7% taiklumu.
Per savo karjerą 186 cm ūgio gynėjas yra dukart tapęs Kipro lygos ir dukart Kipro taurės čempionu.
„Gargždai“ sezoną pradės namų arenoje rugsėjo 21-ąją su Šiaulių „Šiauliais“.