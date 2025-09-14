Luka Dončičius įsigijo įspūdingą namą, anksčiau priklausiusį Marijai Šarapovai

Sandoris buvo įvykdytas rugpjūčio 27-ąją, diena prieš Slovėnijos rinktinės pirmąsias rungtynes žemyno pirmenybėse. Už naująjį savo būstą L.Dončičius sumokėjo 25 milijonus JAV dolerių.
Anksčiau Manhattan Beache esantis namas priklausė rusų teniso legendai Marijai Šarapovai, kuri 2012-aisiais jį nusipirko už 4,1 milijono JAV dolerių ir vėliau renovavo.
Naujuosiuose L.Dončičiaus namuose – daug Japonijos įkvėptų detalių. Išskirtinis namo atributas – rūsyje įrengtas dviejų takelių boulingo kambarys.
2019-aisiais name apsilankė „Architecture Digest“ komanda, kuriai M.Šarapova aprodė visus namo privalumus ir papasakojo apie jo architektūrinius sprendimus:
Marija ŠarapovaLuka DončičiusLos Angeles Lakers
