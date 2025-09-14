Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Luka Dončičius įsigijo įspūdingą namą, anksčiau priklausiusį Marijai Šarapovai

2025 m. rugsėjo 14 d. 12:36
Kai Slovėnijos krepšinio superžvaigždė Luka Dončičius atstovavo Slovėnijai Europos krepšinio čempionate, 26-erių slovėno šeima nusipirko naują namą Kalifornijoje.
Sandoris buvo įvykdytas rugpjūčio 27-ąją, diena prieš Slovėnijos rinktinės pirmąsias rungtynes žemyno pirmenybėse. Už naująjį savo būstą L.Dončičius sumokėjo 25 milijonus JAV dolerių.
Anksčiau Manhattan Beache esantis namas priklausė rusų teniso legendai Marijai Šarapovai, kuri 2012-aisiais jį nusipirko už 4,1 milijono JAV dolerių ir vėliau renovavo.
Naujuosiuose L.Dončičiaus namuose – daug Japonijos įkvėptų detalių. Išskirtinis namo atributas – rūsyje įrengtas dviejų takelių boulingo kambarys.
2019-aisiais name apsilankė „Architecture Digest“ komanda, kuriai M.Šarapova aprodė visus namo privalumus ir papasakojo apie jo architektūrinius sprendimus:
