Mūšis dėl Europos čempionato aukso: Vokietija prieš Turkiją

Dėl turkų rinktinės patekimo į finalą net buvo atkelti du Turkijos futbolo lygos mačai, o šalies futbolo federacija oficialiu pranešimu palinkėjo krepšinio komandai sėkmės lemiamoje kovoje.
Tuo tarpu Dirko Nowitzki apsilankymo Rygos „Xiaomi“ arenoje tikėjęsi vokiečiai turės nusivilti – šalies krepšinio legenda dėl anksčiau suplanuoto savo vardo teniso turnyro JAV į Europos čempionato finalą atvykti negalėjo.
Tai – antrasis žemyno pirmenybių finalas Turkijos krepšinio istorijoje. Pirmąkart turkai tai padarė 2001-aisiais, kai čempionatą rengė savo šalyje. Tuomet jie finale nusileido tuometinei Jugoslavijai.
Vokiečiams tai – pirmasis Europos čempionato finalas nuo 2005-ųjų, kai tas pats D.Nowitzkis vedė komandą į priekį ir taip pat iškovojo sidabrą. Vokietija Europos pirmenybes yra laimėjusi vieną kartą – 1993-iaisiais.
Vokietija pagal pelnomus taškus lyderiauja „Eurobasket 2025“. NBA dueto Franzo Wagnerio ir Denniso Schroederio vedama komanda pelno net po 101,4 taško per rungtynes. Turkija šioje statistikoje – trečia su 91,1 taško vidurkiu.
Turkija yra antra pagal atliekamus rezultatyvius perdavimus (23), kai vokiečiai – penkti (21,4).
Neabejotinas Turkijos lyderis yra 23-ejų Alperenas Šengunas, pelnantis po 20,8 taško (9-as rezultatas pirmenybėse), atkovojantis po 11 kamuolių (2-as rezultatas) ir atliekantis po 7 rezultatyvius perdavimus (3-ias rezultatas).
