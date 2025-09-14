Sugrįžus S. Francisco Kauno „Žalgiris“ draugiškame turnyre sutriuškino „Efes“

Kauno komandoje pirmą kartą pasiruošimo sezonui metu žaidė iki tol savo šalių rinktinėms atstovavę Sylvainas Francisco, Deividas Sirvydis, Ąžuolas Tubelis ir Laurynas Birutis.
Būtent S.Francisco ir buvo rezultatyviausias žalgiriečių gretose, pelnęs 14 taškų. Su 11 taškų savo sąskaitoje antras pagal rezultatyvumą buvo D.Sirvydis.
Rungtynes žymiau užtikrinčiau pradėjo „Žalgiris“, per pirmąsias keturias pirmojo kėlinio minutes susikrovęs net 11 taškų persvarą (11:0). Kėlinį sudėtingu dvitaškiu užbaigė S.Francisco ir žalgiriečiai po pirmųjų 10 minučių pirmavo vienuolika taškų (23:12).
Nors „Žalgiris“ ir laikė panašu skirtumą tarp komandų, „Efes“ paskutiniąją pirmosios pusės minutę pelnė du tritaškius iš eilės ir komandas po dviejų kėlinių skyrė tik vienas taškas (37:36).
„Žalgiriui“ pirmaujant šešių taškų skirtumu (59:53), kauniečiai per paskutiniąsias dvi trečio kėlinio minutes spurtavo 8:0 ir susikrovė 14 taškų persvarą (67:53).
Per paskutinįjį kėlinį žalgiriečiai išlaikė turėtą persvarą ir pasiekė užtikrintą pergalę.
Žalgiris: S.Francisco 14 (2/5 dvit., 2/2 trit.), D.Sirvydis 11 (3/6 trit.), M.Wrightas ir D.Sleva (7 atk. kam.) po 10, M.Rubštavičius 9, Ą.Tubelis 8 (6 atk. kam.), N.Williamsas-Gossas, E.Ulanovas, L.Birutis ir I.Brazdeikis po 6, D.Buika ir A.Butkevičius po 2.
Efes: PJ Dozieris 25 (6/10 dvit., 2/6 trit., 7/13 baud., 10 atk. kam.), C.Swideris 15 (3/5 trit.), R.Šmits 13 (5/6 dvit.).
Kauno Žalgirisdraugiškas turnyrasdraugiškos rungtynės
