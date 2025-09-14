Į Europos čempionato finalą po 24-erių metų pertraukos žengę turkai sekmadienį kovoje dėl aukso surems ietis su Vokietijos rinktine.
Neatsiejama turkų sėkmės dalimi tapo ir savotiškas rinktinės „talismanas“ Ergino Atamano 15-metis sūnus Sarpas.
Jis praleidžia nemažai laiko su komanda, rungtynių metu ją energingai palaiko šalia atsarginių žaidėjų suolo, o prieš akistatą padeda jai treniruočių metu.
Tokį vaizdą galima išvysti kiekvienoje atviroje Turkijos rinktinės treniruotėje – S.Atamanas dalina kamuolius tokioms rinktinės žvaigždėms kaip Alperenas Šengunas, Shane'as Larkinas ar Cedi Osmanas.
Finalo išvakarėse Turkijos komandos treneris E.Atamanas buvo paklaustas apie sūnaus vaidmenį šioje auksine galinčioje tapti komandoje.
59-erių strategas pavadino Sarpą savo asistentu.
„Jis užima asistento pareigas, atlieka varžovų analizę, individualiai padeda žaidėjams treniruočių metu. Prieš kiekvienas rungtynes jis man dažniausiai pasako nemažai naudingų dalykų“, – šyptelėjo Turkijos rinktinės treneris.
Jis taip pat užsiminė ir apie neeilinę sūnaus „patirtį“ iškovojant titulus.
„Jis turi daug patirties – laimėjo tris Eurolygos titulus. Manau, kad pagal trofėjus jis yra vienas iš labiausiai patyrusių žmonių šiame čempionate“, – šypsojosi turkas.
Titulų tiek Erginas, tiek ir Sarpas Atamanas savo kraityje turi nemažai, o ar jis bus papildytas Europos čempionato trofėjumi, paaiškės rugsėjo 14 dienos vakare.
Europos krepšinio čempionato finalas tarp Turkijos ir Vokietijos krepšinio rinktinių vyks sekmadienį, 21 val.
