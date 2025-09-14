Vis dėlto krepšinis Europos čempionatu nesibaigs, FIBA jau yra pasiruošusi žvelgti į priekį, o ateities horizonte šviečia ambicingi planai.
Kiek anksčiau jau buvo patvirtinta, kad ateityje Europos klubinio krepšinio šeimą papildys naujas turnyras, kuris bus pavadintas „NBA Europe“.
Kalbų aplink šį projektą pastaraisiais mėnesiais sukasi labai daug, o į jį šeštadienį teko pažvelgti ir „FIBA Europe“ prezidentui Jorge Garbajosai.
Jis žiniasklaidos atstovams patvirtino, kad „NBA Europe“ projektas tikrai įvyks.
„Nenoriu per daug kalbėti apie tai, bet pasisakė ponas Adamas Silveris (NBA komisaras), ponas Andreas Zagklis (FIBA prezidentas), dabar tą patį reikia padaryti ir man.
Nėra lengva sukurti tokį turnyrą, kokio norime mes ir „NBA Europe“. Tam prireiks laiko, bet patikėkite manimi, tai įvyks“, – samprotavo 47-erių ispanas.
Europos krepšinio galva tikslios turnyro starto datos įvardinti negalėjo, bet užsiminė apie potencialius debiuto metus.
„Kada ir kaip – pamatysime. Bet nėra jokių abejonių, kad tai įvyks. Yra kalbų apie 2027 metus, manau, kad tai gera data, atvirai kalbant, NBA ties tuo dirba.
Norime būti to partneriais, tikime, kad šis turnyras bus naudingas ne FIBA, ne NBA, o visai Europos krepšinio ekosistemai. Patikėkite manimi, nėra jokių abejonių, kad šis turnyras bus“, – kalbėjo J.Garbajosa.
Primename, kad kiek anksčiau jis teigė, jog FIBA siekia veikti visų klubų naudai visame pasaulyje, o ne tik kelių išrinktųjų (turėjo omenyje Eurolygą), ir prioritetą teikia nacionalinėms rinktinėms bei tvarkaraščiui, kuris gerbia jų poreikius ir žaidėjų krūvį.
Pasak J.Garbajosa, siūlomas bendras projektas su NBA atspindi visas šias FIBA ir Europos krepšinio šeimos vertybes.
