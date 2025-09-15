Pilnutėlėje Rygos arenoje vykusiame finale vokiečiai 88:83 nugalėjo Vokietijos krepšininkus ir po 32-ejų metų pertraukos tapo stipriausia Senojo žemyno krepšinio rinktine.
„Nuostabus jausmas, esame labai laimingi. Tai buvo sunki kova ir aš labai džiaugiuosi, kad iškovojome aukso medalius“, – tapęs Europos čempionu kalbėjo Vokietijos rinktinės gynėjas Maodo Lo.
Dar šią savaitę Kauno „Žalgirio“ ekipos marškinėlius apsivilksiantis 32-ejų vokietis yra vienas iš „auksine“ vadinamos kartos narių.
Dar prieš trejus metus M.Lo ir Vokietijos krepšinio rinktinė pradėjo sėkmingą medalių medžioklę.
„Tai – nuostabus laikas Vokietijos krepšiniui. Prieš trejus metus laimėjome bronzą, tąsyk taip pat galėjome kovoti dėl titulo, bet pusfinalyje nusileidome ispanams.
Tai buvo medalis, kuris suteikė mums pasitikėjimą. Vėliau tapome pasaulio čempionais, dabar nuskynėme auksą Europos čempionate.
Nuostabu būti šioje komandoje, būti jos dalimi. Įeiname į Vokietijos krepšinio istoriją, bus nuostabūs prisiminimai“, – tęsė vokietis.
Dvitaškiu finalinėse rungtynėse pasižymėjęs žalgirietis jau žvelgė ir į artėjančias 2028-ųjų Los Andželo olimpines žaidynes.
„Tikiuosi, kad olimpiadoje taip pat iškovosime medalius. Praėjusiose olimpinėse žaidynėse šiek tiek pritrūko, bet Vokietijos krepšinis tobulėja, ateina gera jaunimo karta. Džiaugiuosi, kad ši sporto šaka mūsų šalyje auga“, – samprotavo M.Lo.
