D. Schroederis iškeikė sprendimą E. Atamaną paskelbti geriausiu turnyro treneriu

2025 m. rugsėjo 15 d. 23:51
Lrytas.lt
Naudingiausias „Eurobasket 2025“ krepšininkas Dennisas Schroederis iškeikė FIBA sprendimą paskelbti Turkijos strategą Erginą Atamaną geriausiu turnyro treneriu.
D. Schroederio vedami vokiečiai finale 88:83 nugalėjo E. Atamano treniruojamą Turkijos komandą.
Vokietijos portalas „Bild“ skelbia, jog Vokietijos vedlys su keiksmažodžiais priėmė tokį FIBA sprendimą.
„Atamanas, eikite velniop! Geriausias treneris? Mano užpakalyje!“, – komandos autobuse šaukė D. Schroederis.
Vokiečius šiame čempionate netikėtai treniravo asistentas Alanas Ibrahimagičius, kadangi vyriausiasis treneris Alexas Mumbru prieš pat čempionato pradžią susidūrė su rimtomis sveikatos problemomis.
Vokietijos rinktinė čempionato metu laimėjo visas 9 žaistas rungtynes, tuo tarpu vienintelis turkų pralaimėjimas buvo patirtas finale.
