Sidabro medaliais pasidabinę turkai ant Europos pirmenybių prizininkų pakylos lipo po 24 metų pertraukos. Paskutinį kartą Turkija medaliais čempionate džiaugėsi dar 2001-aisiais, o šįkart Atamanas ne tik nuvedė savo komandą iki finalo, bet ir buvo pripažintas geriausiu čempionato treneriu.
Su Turkijos rinktine 8 pergales ir vos vieną pralaimėjimą finale patyręs specialistas dar prieš lemiamą akistatą spėjo save pavadinti geriausiu Europos treneriu per pastarąjį dešimtmetį.
„Galbūt ego, galbūt realybė, bet esu geriausias treneris Europoje per pastaruosius 10 metų. Man nerūpi, kurią komandą treniruoju – esu laimėjęs Europos taures, ir man visiškai nesvarbu, kokius žaidėjus turiu“, – prieš finalą kalbėjo Turkijos rinktinės strategas E. Atamanas.
Europos čempionato kylančios žvaigždės titulas atiteko Suomijos rinktinės talentui Mikai Muurinenui. Galingais dėjimais varžovų lankus drebinęs 18-metis pirmą kartą šalies istorijoje atvedė Suomijos komandą tarp keturių stipriausių turnyro ekipų.
„Lieknojo Jėzaus“ pravardę turintis suomis per 9 čempionato rungtynes rinko po 6,6 taško, atakuodamas net 60 proc. taiklumu, atkovodavo po 1,9 kamuolio ir fiksavo 6,6 naudingumo balo vidurkį.
Geriausiai besiginančio žaidėjo titulas atiteko Vokietijos rinktinės puolėjui Isaacui Bongai, kuris buvo pripažintas ir naudingiausiu finalo krepšininku. 25-erių puolėjas lemiamame mače pelnė 20 taškų (4/4 tritaškiai), atkovojo 5 kamuolius ir surinko net 27 naudingumo balus.
Viso čempionato metu Belgrado „Partizan“ atstovas vidutiniškai rinko po 9,9 taško, 4,3 atkovoto kamuolio, 2,1 rezultatyvaus perdavimo, perimdavo po 1,4 kamuolio, blokuodavo po 0,7 metimo ir fiksavo 14,3 naudingumo balo vidurkį.
Erginas AtamanasTurkijos vyrų krepšinio rinktinėSuomijos vyrų krepšinio rinktinė
