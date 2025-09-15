„Tai – neįtikėtina. Laimėjome 9 kartus, o nepralaimėjome nė karto. Taip pat buvo ir pasaulio čempionate prieš dvejus metus. O, tiesa... Turkija sužaidė įspūdingas rungtynes – Alperenas Šengunas, Shane'as Larkinas, kiti... Bet kaip sakė treneris, mes niekada nepasidavėme ir nesikratėme atsakomybės svarbiu metu.
Tai buvo bendras komandinis darbas. Labai didžiuojuosi komanda, mes visi išlikome vieningi.. Įspūdinga būti ir pasaulio, ir Europos čempionu“, – po pergalės šypsenos savo veide neslėpė Vokietijos rinktinės kapitonas Dennisas Schroederis.
Latvijos sostinė pažymėjo net trigubą šio krepšininko šventę – jis taip pat buvo pripažintas naudingiausiu viso Europos čempionato žaidėju, o po vidurnakčio vokiečiui sukako 31-eri.
Spaudos konferencijos metu jis sulaukė ir komandos draugų sveikinimo – atbėgę bičiuliai kapitoną aplaistė vandeniu bei sudainavo šventinę dainą.
Čempioniškoje spaudos konferencijoje netrūko ir keiksmų.
Vokietijos rinktinės treneris Alanas Ibrahimagičius kukliai kalbėjo apie savo vaidmenį šioje nacionalinėje komandoje, bet greitai buvo pertrauktas.
„Ne, ne, velniop tai!“, – surėkė D.Schroederis.
Netrukus jis apsidairė ir delnu pridengė burną.
„Oi, čia netoliese mano sūnus (juokiasi). Didžiulė pagarba Alanui, tai, ką jis darė – nebuvo lengva. Alexas Mumbru buvo vyriausiasis treneris, bet visus sprendimus priėmė Alanas, jis tinkamai naudojo minutės pertraukėles, atliko teisingus keitimus.
Tai, kad laimėjome visas devynerias rungtynes yra viso trenerių štabo ir A.Ibrahimagičiaus indėlis“, – samprotavo naudingiausias viso turnyro žaidėjas.
Jis iškovotą aukso medalį skyrė savo šeimai, kuri jį arenoje palaikė dar nuo grupių etapo Tamperėje.
„Rungtynių pradžioje nežinojau kur sėdi mano šeima. Visą laiką žvalgiausi, bet nemačiau jų, klausinėjau visų.
Šeima man yra viskas. Aukso medalis yra gerai, bet turėti čia savo šeimą... Jie mane palaiko kiekvieną dieną, stengiasi, kad būčiau aukščiausiame lygyje. Tai, ką daro mano žmona... Ji pakeitė mano gyvenimą 360 laipsnių. Šeima man yra viskas. Turėti šalia mamą, brolį... Tai yra viskas, ko reikia“, – kalbėjo krepšininkas.
Gynėjas taip pat atidavė duoklę ir Vokietijos krepšinio legendai Dirkui Nowitzkiui.
„Jis įkvėpė mus žaisti rinktinėje, bet aš esu D.Schroederis ir tai yra mano karjera. Aš darau viską, kad laimėtume, o man daugiau nerūpi niekas“, – teigė naudingiausias viso turnyro žaidėjas.
D.Schroederis čempionato metu rinko po 20,3 taško, 3,4 atkovoto kamuolio, 7,2 rezultatyvaus perdavimo ir po 20 naudingumo balų.
Paskutinį kartą Vokietijos krepšinio rinktinė Europos čempionate buvo triumfavusi 1993 metais. Primename, kad šiose Europos pirmenybėse bronza suspindo Graikijos ekipa.