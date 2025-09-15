Sekmadienį vykusiame finale Vokietijos rinktinė 88:83 palaužė turkus ir antrą kartą šalies istorijoje tapo Europos čempionais (1993 m.).
„Sunkios rungtynės, atsilikome 24 minutes, o kai kiekvieną kartą grįždavome, turkai atsakydavo. Mes kovojome. Ši komanda – neįtikėtinai talentinga, niekada nepasiduoda.
Nepanikavome, nes žinojome, kad svarbiausiu metu turime kapitoną ir kitus tinkamus sprendimus priimančius žaidėjus. Tai mūsų krepšininkų kokybė“, – po pergalės žaidėjams nusilenkė Vokietijos rinktinės strategas Alanas Ibrahimagičius.
Čempionišką spaudos konferenciją nutraukė į ją įsiveržę Vokietijos rinktinės žaidėjai, kurie vandeniu apliejo naudingiausią turnyro žaidėją Dennisą Schroederį.
Komandos draugai taip pasielgė ir dėl kitos priežasties – po vidurnakčio Vokietijos rinktinės gynėjui sukako 31-eri.
„Su gimimo diena!“, – traukė naujai iškepti Europos čempionai.
D.Schroederis čempionato metu rinko po 20,3 taško, 3,4 atkovoto kamuolio, 7,2 rezultatyvaus perdavimo ir po 20 naudingumo balų.
Po pergalės rinktinės treneris vylėsi, kad šis čempionų titulas šaliai turės ypatingą krepšinio augimo prasmę.
„Vokietijai tai didžiulis pasiekimas. Džiaugiuosi ir kaip jaunimo rinktinės treneris. Dabar turėsiu dar daugiau argumentų įkvėpti vaikinus, turime daug talento, daug perspektyvių žaidėjų.
Tai nėra tik titulų laimėjimas, norime kažką duoti ir šaliai, tikimės, kad viskas dar labiau atsipirks ateityje“, – samprotavo specialistas.
Primename, kad Europos krepšinio čempionato bronzos medalius iškovojo Graikija.