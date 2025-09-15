Turkijos rinktinė po atkaklios kovos turėjo pripažinti varžovų pranašumą 83:88.
Įprastai kalbas mėgstantis 59-erių E.Atamanas šį kartą sunkiai rinko žodžius.
„Per visas šias tris savaites Rygoje, šiame Europos čempionate, kalbėjau labai daug. Dabar neturiu, ką pasakyti. Esame labai nusivylę dėl rungtynių, kurias turėjome savo rankose.
Sveikinimai Vokietijai su iškovotu Europos čempionato titulu“, – samprotavo Turkijos rinktinės treneris.
Krepšinio specialisto buvo paklausta, kaip jis galėtų pakomentuoti vieną iš svarbiausių savo auklėtinių atakų, kai ketvirtojo kėlinio pabaigoje tritaškį nusprendė mesti Alperenas Šengunas.
„Nemėgstu komentuoti žaidėjų sprendimų. Rungtynės baigtos, neturiu jokių komentarų“, – trumpai atsakė strategas.
Jis taip pat neįžvelgė nieko pozityvaus, apibendrindamas sidabru Turkijai pasibaigusį Europos čempionatą.
„Labai atsiprašau, bet kai pralaimiu, niekada nematau nieko pozityvaus. Galbūt rytoj, galbūt poryt analizuosime viską, bet dabar nieko pozityvaus nėra“, – kalbėjo jis.
Primename, kad Europos čempionato bronza pasidabino Graikijos rinktinė.
Į Senojo žemyno pirmenybių finalą turkai žengė po 24-erių metų pertraukos. Turkijos rinktinė dar niekada nėra laimėjusi Europos čempionato aukso medalių.