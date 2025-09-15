Sidabru nusivylęs E. Atamanas davė pažadą tautai, kad „Eurobasket“ trofėjus atsidurs Turkijoje

Turkai Europos čempionato finale po dramatiškos kovos 83:88 nusileido Vokietijos rinktinei.
Europos čempionatų istorijoje turkai buvo iškovoję vos vieną medalį – 2001 metais pasipuošė tuo pačiu sidabru.
Nors E. Atamanas su auklėtiniais padovanojo savo šaliai antrąjį Europos čempionato medalį, pats strategas pasiekimu pernelyg nedžiūgavo.
„Sidabro medalis po tiek metų, žinoma, yra didelis pasiekimas ,– neslėpė E. Atamanas. – Turkijos tauta didžiuojasi šiais vaikinais. Tačiau aš esu labai nuliūdęs.“
Atėnų „Panathinaikos“ komandą treniruojantis strategas taip pat atsiprašė visų gerbėjų ir tuo pačiu pažadėjo, jog jo auklėtiniai dar sužibs auksu.
„Istorija visada pasakoja apie čempionus, o mums nedaug trūko iki pergalės. Atsiprašau mūsų piliečių, kurie mumis tikėjo ir nekantriai laukė trofėjaus savo ekranuose ir mūsų šalyje.
Nuoširdžiai tikiu, kad šie žaidėjai, sugrąžinę Turkijos krepšinį į Europos viršūnę, artimiausiu metu parveš šį trofėjų į mūsų šalį“, – pridūrė jis.
