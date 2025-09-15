Lrytas Premium prenumerata tik
Turkijos kapitono svajonė dužo į šipulius – po finalo sekė tik atodūsis: „Esame nusivylę“ Specialiai Lrytas, Ryga

2025 m. rugsėjo 15 d. 10:27
Specialiai Lrytas, Ryga (Latvija)
Dar niekada šalies istorijoje Europos krepšinio čempione netapusi Turkija šio prakeiksmo nenutraukė ir Latvijos sostinėje. Rygoje vykusiame Senojo žemyno pirmenybių finale turkai buvo arti aukso medalių, bet svarbiausiomis minutėmis išleido pergalę iš rankų.
Didžiąją dalį mačo laiko pirmavę Ergino Atamano auklėtiniai pralaimėjo finalo mūšį vokiečiams 83:88.
„Sveikinimai Vokietijai, jie turėjo nuostabų turnyrą. Buvo geros rungtynės, kurias galėjo laimėti abi komandos. Praradome kontrolę pačioje mačo pabaigoje, bet didžiuojuosi komanda, treneriais, visais.
Manau, kad daug kas mėgavosi stebėdami mūsų žaidimą, bet esame nusivylę“, – po rungtynių sunkiai žodžius rinko Turkijos rinktinės kapitonas Cedi Osmanas.
30-metis turkas finale žaidė be keitimų.
40 minučių aikštėje praleidęs Atėnų „Panathinaikos“ krepšininkas finale įmetė 23 taškus, bet jo indėlio pergalei neužteko.
Turkijos rinktinė į Europos čempionato finalą sugrįžo pirmą kartą nuo 2001-ųjų ir neslėpė ambicijų pasidabinti auksu. Vis dėlto sėkmė akistatos pabaigoje nuo turkų nusisuko.
„Po 24-erių metų grįžome į finalą... Visi norėjome laimėti šias rungtynes ir parvežti trofėjų į Turkiją...
Bet taip nepavyko, visi nusiminę. Turime išlaikyti savo galvas aukštai ir grįžti stipresni“, – atsiduso vienas iš Turkijos rinktinės lyderių.
Plačiau apie Europos krepšinio čempionato finalą skaitykite čia.
