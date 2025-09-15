Vienas Vokietijos rinktinės lyderių didžiavosi galimybe būti čempioniškos komandos dalimi

Finale prieš Turkiją puolėjas vėl tapo svarbiu faktoriumi, jis pelnė 18 taškų, atkovojo 8 kamuolius ir padėjo vokiečiams palaužti Erginą Atamaną bei jo komandą.
„Tokiose rungtynėse daug kas priklauso nuo smulkmenų. Šįkart mums pavyko padaryti kelis papildomus ėjimus, išlikome vieningi net tada, kai ne viskas sekėsi, ir tai nulėmė rezultatą“, – kalbėjo F. Wagneris po mačo.
Krepšininkas pabrėžė, kad komanda išliko susitelkusi visas 40 minučių, o svarbiausi momentai priklausė žaidėjams, kurie ryžtingai ėmėsi iniciatyvos.
Prieš medalių įteikimo ceremoniją Vokietijos rinktinės puolėjas užsivilko brolio Moritzo marškinėlius – šis dėl traumos negalėjo prisidėti prie rinktinės žygio šiame Europos krepšinio čempionate.
„Kalbėjau su juo, jis labai džiaugiasi mūsų pergale“, – sakė vokietis.
Vis dėlto kartu F. Wagneris neslėpė ir šiokio tokio liūdesio: vasaros ciklas baigėsi, o su komandos draugais teks išsiskirti iki kitų pirmenybių.
„Smagu laimėti, bet kartu truputį liūdna, nes kurį laiką nebematysiu šių vaikinų. Šį vakarą tikrai pasimėgausime akimirka. Būti tokios komandos dalimi yra nuostabu. Iš tiesų džiaugsmą suteikia tai, kad esi šalia tokių vyrukų ir daliniesi šiomis akimirkomis su jais“, – pridūrė vienas iš Vokietijos rinktinės lyderių.