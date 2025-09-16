„Rytas“ kontrolinėse rungtynėse įveikė dar Rimo Kurtinaičio neturėjusią „Sabah“ komandą

Nors per pirmuosius tris kėlinius nei vienai komandai nebuvo pavykę įgyti ženklesnio pranašumo, tačiau lemiamą spurtą vilniečiai surengė ketvirtajame kėlinyje, kurį laimėjo net 31:14.
Sostinės ekipos lyderiu šįkart tapo iš Europos krepšinio čempionato grįžęs ir jau prie komandos prisijungęs Gytis Radzevičius, pelnęs 19 taškų.
Jį sėkmingai papildė Jerrickas Hardingas (18 taškų) ir Gytis Masiulis, pasižymėjęs 17 taškų bei pataikęs visus penkis mestus tritaškius. Svariai prie pergalės prisidėjo ir Simono Lukošiaus (13 taškų), Artūro Gudaičio (11 taškų, 9 atkovoti kamuoliai) bei Jacobo Wiley (10 taškų) indėlis.
„Sabah“ komandai dar nevadovavo Lietuvos rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis, šiame mače už Azerbaidžano komandos vairo stovėjo, anksčiau Lietuvoje dirbęs Aleksandras Trifunovičius.
„Rytas“: Gytis Radzevičius 19 (4 atk. kam.), Jerricas Hardingas 18 (3/4 trit.), Gytis Masiulis 17 (5/5 trit.), Simonas Lukošius 13, Artūras Gudaitis 11 (9 atk. kam.), Jacobas Wiley 10 (5 atk. kam.), Ignas Sargiūnas 7, Martynas Paliukėnas (7 rez. perd.), Nikas Stuknys po 3, Jordanas Walkeris (5 rez. perd.) ir Danielius Kasparas po 2.
„Sabah“: Hassani Gravettas 20 (7 rez. perd., 6 atk. kam.), Davidas Nicholsas 19, Justinas Tillmanas 17 (9 atk. kam.), Jeanas Pansa 16 (9 atk. kam.).