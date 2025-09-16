Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
EČ finalo žiūrimumo skaičiai: beveik 20 milijonų Turkijoje ir rekordinis susidomėjimas Vokietijoje

2025 m. rugsėjo 16 d. 21:07
Lrytas.lt
Paskutinė 2025 metų Europos čempionato diena, kai buvo kovojama dėl aukso ir bronzos medalių, sulaukė milžiniško dėmesio visoje Europoje. Vien Turkijoje finalą stebėjo beveik 20 milijonų žmonių.
Turkijoje dvikova tarp Ergino Atamano treniruojamos rinktinės ir Vokietijos tapo ketvirtu pagal populiarumą sporto įvykiu šalyje 2025-aisiais. Istorinis mačas, kuriame Turkija po 25 metų pertraukos vėl kovojo dėl Eurobasket aukso, pritraukė 18,2 milijono žiūrovų.
Iš jų 15,6 milijono rungtynes stebėjo per televiziją, o dar 2,6 milijono – internetu skaitmeninėse platformose.
Turkijoje šiuo metu gyvena apie 85 milijonus gyventojų. Panašus gyventojų skaičius yra ir Vokietijoje – 83,5 milijono žmonių.
Vokietija, pirmą kartą nuo 1993-ųjų tapusi Senojo žemyno čempione, taip pat sulaukė didžiulio susidomėjimo – finalą tiesiogiai sekė 5,675 milijono žiūrovų. Tai tapo rekordiniais skaičiais žiūrint tik į krepšinio transliacijas šioje šalyje.
Graikijoje Giannio Antetokounmpo vedama rinktinė kovoje dėl bronzos sutraukė net 70 proc. visos Graikijos televizijos auditorijos – mačą stebėjo 2,75 milijono žmonių. 
Suomijoje, kur gyvena vos 5,6 milijono gyventojų, kovą dėl medalių stebėjo net 1,694 milijono žiūrovų ir vidutinė tiesioginė transliacija pasiekė 863 tūkstančių auditoriją.
