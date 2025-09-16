EČ finalo žiūrimumo skaičiai: beveik 20 milijonų Turkijoje ir rekordinis susidomėjimas Vokietijoje

Turkijoje dvikova tarp Ergino Atamano treniruojamos rinktinės ir Vokietijos tapo ketvirtu pagal populiarumą sporto įvykiu šalyje 2025-aisiais. Istorinis mačas, kuriame Turkija po 25 metų pertraukos vėl kovojo dėl Eurobasket aukso, pritraukė 18,2 milijono žiūrovų.
Iš jų 15,6 milijono rungtynes stebėjo per televiziją, o dar 2,6 milijono – internetu skaitmeninėse platformose.
Turkijoje šiuo metu gyvena apie 85 milijonus gyventojų. Panašus gyventojų skaičius yra ir Vokietijoje – 83,5 milijono žmonių.
Vokietija, pirmą kartą nuo 1993-ųjų tapusi Senojo žemyno čempione, taip pat sulaukė didžiulio susidomėjimo – finalą tiesiogiai sekė 5,675 milijono žiūrovų. Tai tapo rekordiniais skaičiais žiūrint tik į krepšinio transliacijas šioje šalyje.
Graikijoje Giannio Antetokounmpo vedama rinktinė kovoje dėl bronzos sutraukė net 70 proc. visos Graikijos televizijos auditorijos – mačą stebėjo 2,75 milijono žmonių.
Suomijoje, kur gyvena vos 5,6 milijono gyventojų, kovą dėl medalių stebėjo net 1,694 milijono žiūrovų ir vidutinė tiesioginė transliacija pasiekė 863 tūkstančių auditoriją.