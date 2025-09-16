Italijos rinktinės vairą turėtų perimti buvęs Latvijos rinktinės strategas

Pirmadienį Italijos prezidentas Sergio Mattarella Quirinale rūmuose priėmė moterų krepšinio rinktinę, Europos čempionate užėmusią trečiąją vietą, ir šalies U20 vaikinų rinktinę, finale nugalėjusią lietuvius ir iškovojusią žemyno pirmenybių auksą. Po ceremonijos Italijos krepšinio federacijos (FIP) prezidentas Giannis Petruccis praskleidė ir vyrų rinktinės nežinomybės šydą.
„Naujas treenris? Tikiousi, kad bali dūmai pasirodys mėnesio eigoje. Jūs visi tą vardą supratote ir jis yra Luca Banchi, – „ItalPress“ teigė 80-metis krepšinio funkcionierius. – L.Datome tuo rūpinasi ir jis man reportuosis. Yra ir kitų vardų. Bet kuriuo atveju tikiuosi, kad kitas treneris sulauks tokios pačios meilės, kurios sulaukė G.Pozzecco. Kai kurie vyko tik dėl jo.“
Luca Banchi Latvijos rinktinę treniravo ketverius metus nuo 2021-ųjų ir 2023-iųjų pasaulio čempionate su Lietuvos kaimyninės šalies sudėtimi užėmė penktąją vietą. Šiųmečiame Europos čempionate latviai iš kovos dėl medalių pasitraukė aštunfinalyje, kai pralaimėjo Lietuvai, ir galutinėje įskaitoje liko 12-i.
„Atomine muse“ savo žaidėjo karjeroje vadintas G.Pozzecco Italiją treniravo nuo 2022-ųjų Europos krepšinio čempionato. Tąmet italai iškrito ketvirtfinalyje. Po metų vykusiame pasaulio čempionate jie net 37 taškų skirtumu ketvirtfinalyje pralaimėjo JAV ir bendrojoje įskaitoje liko aštunti.
Į 2024 metų olimpines žaidynes Paryžiuje lietuviams San Juane (Puerto Rikas) vykusiose atrankoję pralaimėjusi Italija nepateko.
Šių metų lapkritį prasidedančioje atrankoje į 2027 m. pasaulio čempionatą Italija žais vienoje grupėje – D grupėje – su Didžiąja Britanija, Islandija ir Lietuva. Trys geriausios grupės komandos pateks į antrąjį etapą, kuriame žais su trimis ekipomis iš C grupės: Serbija, Turkija, Bosnija ir Hercegovina ir Šveicarija.
Į pasaulio pirmenybes pateks trys geriausios antrojo etapo grupės komandos.