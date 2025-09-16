Praėjusį antradienį Lietuvos vardą sirgaliai skandavo ne tik Rygoje, bet ir prie ekranų – ketvirtfinalio rungtynės prieš Graikiją sumušė visus rekordus. Šios rungtynės tapo žiūrimiausia TV3 metų transliacija, pritraukusia daugiau nei 765 tūkst. žiūrovų. O TV3 kanalą rugsėjo 9 d. pasižiūrėjo daugiau nei milijonas žmonių.
Be to, šios rungtynės tapo žiūrimiausia sporto transliacija visose lietuviškose televizijose nuo 2015 m. Europos krepšinio čempionato finalo, kuriame Lietuva susitiko su Ispanija. Panašiai gausiai lietuviai sekė ir kitus rinktinės mačus turnyre. Pavyzdžiui, Lietuvos ir Suomijos mačą per TV3 pasižiūrėjo 656 tūkst. žmonių, o Lietuvos kovą prieš Latviją – 614 tūkst.
Iš viso Lietuvos rinktinės rungtynes turnyre pasižiūrėjo net 1,4 mln. žmonių, o naujienų portale tv3.lt jos surinko dar 708 tūkst. peržiūrų. Įdomu tai, kad Europos čempionatą šiemet pasižiūrėjo ir daugiau nei pusė Lietuvos moterų.
Be to, lietuviai savo rinktinę palaikė dar prieš prasidedant turnyrui – kontrolines kovas iki Europos krepšinio čempionato per televiziją pasižiūrėjo beveik 1,2 mln. žmonių.
Lietuviai ne tik aktyviai čempionatą stebėjo, bet dirbo ir kitoje pusėje kamerų – būtent lietuviams patikėtos finalinių Europos krepšinio čempionato rungtynių transliacijos. Be to, ši komanda dirbs ir prie jau netrukus prasidėsiančios Eurolygos rungtynių transliacijų.
Tad nors Europos krepšinio čempionatas baigėsi, krepšinio aistros tęsiasi toliau.