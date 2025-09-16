Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Prie „Panathinaikos“ treniruočių Australijoje prisijungė netikėtas svečias

2025 m. rugsėjo 16 d. 09:48
Lrytas.lt
Atėnų „Panathinaikos“ komanda Australijoje treniruojasi artėjančiam draugiškam mačui su Belgrado „Partizan“. Šiandien graikų klubo treniruotėje – netikėtas svečias.
Daugiau nuotraukų (10)
Antradienį tarp penkių klubo krepšininkų, sportavusių pirmojoje treniruotėje naujame žemyne prisijungė ir „Chicago Bulls“ žvaigždė, Mato Buzelio bendraklubis Joshas Giddey.
Jis aikštelėje plyšėjo kartu su Kendricku Nunnu, Nikos Rogkavopoulos, Jerianu Grantu ir Ioanniu Kouzeloglou. Penketukas sužaidė ir mačą su australų krepšininkais, jį laimėdamas 48:21, praneša SDNA.
J.Giddey tikimasi sulaukti ir trečiadienio treniruotėje. „Panathinaikos“ ir „Partizan“ tarpusavyje žais ketvirtadienį, rugsėjo 18-ąją.
Praėjusį sezoną NBA lygoje 22-ejų krepšininkas rinko po 14,6 taško, 8,1 atkovoto kamuolio ir 7,2 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes. Prieš kiek mažiau nei savaitę J.Giddey su Čikagos klubu pasirašė naują ketverių metų kontraktą, vertą šimto milijonų JAV dolerių.
Marius Grigonis dėl nugaros problemų į Australiją nekeliavo.
Chicago BullsAtėnų PanathinaikosEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.