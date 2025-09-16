Prie „Panathinaikos“ treniruočių Australijoje prisijungė netikėtas svečias

Antradienį tarp penkių klubo krepšininkų, sportavusių pirmojoje treniruotėje naujame žemyne prisijungė ir „Chicago Bulls“ žvaigždė, Mato Buzelio bendraklubis Joshas Giddey.
Jis aikštelėje plyšėjo kartu su Kendricku Nunnu, Nikos Rogkavopoulos, Jerianu Grantu ir Ioanniu Kouzeloglou. Penketukas sužaidė ir mačą su australų krepšininkais, jį laimėdamas 48:21, praneša SDNA.
J.Giddey tikimasi sulaukti ir trečiadienio treniruotėje. „Panathinaikos“ ir „Partizan“ tarpusavyje žais ketvirtadienį, rugsėjo 18-ąją.
Praėjusį sezoną NBA lygoje 22-ejų krepšininkas rinko po 14,6 taško, 8,1 atkovoto kamuolio ir 7,2 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes. Prieš kiek mažiau nei savaitę J.Giddey su Čikagos klubu pasirašė naują ketverių metų kontraktą, vertą šimto milijonų JAV dolerių.
Marius Grigonis dėl nugaros problemų į Australiją nekeliavo.