Shane'as Larkinas baigia karjerą Turkijos rinktinėje: „Buvo garbė ir privilegija“

2022-ųjų ir 2025-ųjų Europos krepšinio čempionatuose šaliai atstovavęs natūralizuotas amerikietis už Turkiją žaidžia nuo 2020-ųjų.
S.Larkinas į Turkiją atvyko 2018-aisiais, kai pasirašė sutartį su Stambulo „Anadolu Efes“ komanda, su kuria vėliau dukart tapo Eurolygos čempionu.
„Prieš 7 metus sutikau žaisti Turkijoje neturėdamas jokių lūkesčių. Tuomet tai buvo dar viena vieta, kur galėjau tęsti žaisti žaidimą, kurį myliu. Po 7 metų nuoširdžiai jaučiu, kad ši vieta yra tapusi mano antraisiais namais. Tai, kaip jūs mane priėmėte ir mane palaikėte, reiškia daugiau, nei kada nors galėčiau nupasakoti žodžiais“, – pranešime teigė žaidėjas.
„Nors nepasiekėme galutinio tikslo laimėti aukso medalį, visos šalies siųsta meilė ir parama atrodo kaip didesnis prizas negu pats medalis.
Mano komandos draugams (mano broliams), trenerių štabui, vadovybei, treneriams ir visiems, kurie turėjo vaidmenį šitoje kelionėje – aš jus vertinu. Buvo garbė ir privilegija vilkėti nacionalinės komandos marškinėlius ir žaisti su užrašu „Turkija“. Visada būsiu su jumis. Myliu iš visos širdies.“
Praėjusią vasarą tarp gynėjo ir Turkijos krepšinio federacijos (TBF) buvo kilęs konfliktas, kai S.Larkinas dėl traumos nepasirodė treniruočių stovykloje. Žaidėjas buvo laikinai suspenduotas.
Žemyno pirmenybėse 33-iąjį gimtadienį už poros savaičių švęsiantis S.Larkinas rinko po 11,6 taško, 3,7 atkovoto kamuolio, 5,1 rezultatyvaus perdavimo ir po 15,1 naudingumo balo.