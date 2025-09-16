Turkijos rinktinės sutikime – Ergino Atamano ašaros

Įprastai žodžių kišenėje neieškantis ir dažnai pernelyg arogantišku vadinamas treneris atvirai graudinosi.
Po šalies sporto ministro Aškino Bako ir Turkijos krepšinio federacijos prezidento Hidayeto Turkoglu pasisakymų, eilė atėjo ir E.Atamanui.
„Norėtume padėkoti Turkijos tautai, kuri mus priėmė su vis didėjančia parama čempionato metu. Šitie jauni vaikinai atstovavo Turkijos vėliavai su pasiryžimu ir didele ambicija, jie kiekviename čempionato mače kovojo iki paskutinio kamuolio ir po daug metų laimėjo Europos čempionato sidabrą. Mes jais didžiuojamės“, – su ašaromis akyse teigė treneris.
„Aišku, atsiprašau už save. Svajojome Turkijos tautai pargabenti auksą. To labai norėjome ir žaidėjai, ir federacija, ir mūsų [federacijos] prezidentas, ir ministras, ir prezidentas. Visgi, deja, kartais sporte nepasieki rezultatų, kurių nusipelnai. Pralaimėjome čempionatą paskutiniu kamuoliu. Turkijos žmonės ir jaunimas vėl pamilo krepšinį.“
Turkija žemyno krepšinio pirmenybių finale pralaimėjo Vokietijai, kurią Frankfurte antradienį sutiko vos tūkstantis žmonių.
E.Atamanas buvo pripažintas geriausiu čempionatu treneriu. Tokį faktą vokiečių žvaigždė Dennisas Schroederis viešai iškeikė.